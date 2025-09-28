अरिजीत तनेजा का खत्म हुआ सफर, अब 'झनक' में राजवीर सिंह निभाएंगे ऋषि की भूमिका

टीवी जगत में सीरियल झनक ने अपना डंका बजा दिया है. इस शो को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि अब इसका रनटाइम आधे घंटे से बढ़ा कर 45 मिनट का कर दिया गया है. इससे ये साफ पता चलता है कि ऑडियंस ने इस शो को खूब प्यार दिया है और इसके एपिसोड और किरदारों के साथ दर्शकों ने खुद को कनेक्ट किया है.

अब शो के इस नए रनटाइम के साथ आपको डबल ड्रामा और डबल रोमांस भी देखने को मिलेगा. लेकिन अब झनक फैंस के लिए एक बुरी खबर भी है. सीरियल में ऋषि का किरदार निभाने वाले एक्टर अरिजीत तनेजा ने शो को गुडबाय कह दिया है.

अरिजीत तनेजा ने 'झनक' को कहा अलविदा

लंबे समय से शो में ऋषि का किरदार निभा रहे एक्टर अरिजीत तनेजा ने अब इस शो को अलविदा कह दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें एक्टर की शो छोड़ने की वजह बताई गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत तनेजा ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शो क्विट किया. पर्सनल कमिटमेंट्स और शो के रन टाइम की वजह से उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अरिजीत तनेजा का कहना है कि ऋषि की भूमिका में उन्होंने एंजॉय किया. साथ ही शो की टीम और स्टारकास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी उनके लिए बहुत अच्छा रहा लेकिन प्रायर कमिटमेंट्स के वजह से उन्हें इस जर्नी को बीच में ही छोड़ना पड़ा.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

राजवीर सिंह बनेंगे 'झनक' के नए ऋषि

ऋषि का किरदार अब दर्शकों के मन में बस चुका है. ऐसे में शो के प्रोड्यूसर का भी मानना है कि राजवीर सिंह इस किरदार में अपनी जान डाल देंगे और इसे बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने राजवीर सिंह का इस नई जर्नी में वेलकम भी किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राजवीर सिंह भी अपने किरदार को लेकर कई बातें कही. उनका कहना है कि ऋषि का किरदार पा कर वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं. साथ ही राजवीर का कहना है कि उन्हें दर्शकों को नए ऋषि के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा और लोग अरिजीत और उनके बीच कंपैरिजन भी करेंगे लेकिन राजवीर सिंह ने भी इस किरदार को पूरी शिद्दत से निभाने की तैयारी कर ली है.