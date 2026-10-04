Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसलमान खान को इमाम सिद्दीकी का ओपन लेटर, ‘बिग बॉस’ में नाम लेने पर जताई आपत्ति

सलमान खान को इमाम सिद्दीकी का ओपन लेटर, ‘बिग बॉस’ में नाम लेने पर जताई आपत्ति

इमाम सिद्दीकी ने ‘बिग बॉस 20’ में अपना नाम लिए जाने पर सलमान खान को ओपन लेटर लिखा है कि इससे उनकी छवि खराब होगी. उन्होंने इसे गलत संदर्भ बताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 04 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ के लेटेस्ट एपिसोड़ में काजी तौकीर को समझाते हुए इमाम सिद्दीकी का नाम लिया था. लेकिन सलमान की यह बात इमाम को पसंद नहीं आई. उन्होंने अब सोशल मीडिया पर सलमान के नाम एक ओपन लेटर लिखा है और जिस संदर्भ में उनके नाम का प्रयोग किया गया है उस पर आपत्ति जताई है.  

सलमान ने काजी को समझाते हुए लिया था इमाम का नाम

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
'खतरों के खिलाड़ी' से बाहर हुए रुबीना-हर्ष, शो को मिले 5 फाइनलिस्ट, आज ग्रैंड फिनाले में होगा मुकाबला
'खतरों के खिलाड़ी' से बाहर हुए रुबीना-हर्ष, इन 5 फाइनलिस्ट के बीच होगा मुकाबला
टेलीविजन
KBC 18: विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 12.5 लाख के सवाल पर अटके ऑयल इंडिया कर्मचारी, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?
ऑयल इंडिया कर्मचारी नहीं दे पाया विजयनगर साम्राज्य से जुड़े सवाल का जवाब, गंवा दिए 12.5 लाख रुपये
टेलीविजन
कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल
कभी 500 रु कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी सिंगल
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'

दरअसल, ‘बिग बॉस 20’ में काजी के व्यवहार को लेकर सलमान खान उनसे बात कर रहे थे. हाल ही के एपिसोड़ में काजी ने घरवालों को अपनी तबीयत खराब होने का यकीन दिलाया था, जिससे बाकी सदस्य परेशान हो गए थे. बाद में पता चला कि ये सब एक नाटक था.

इसी बात को समझाते हुए सलमान ने काजी को पुराने सीजन के इमाम सिद्दीकी का उदाहरण दिया. सलमान ने कहा, ‘इमाम सिद्दीकी ने भी ये किया था...’ हालांकि, दोनों मामलों में फर्क भी था. इमाम ने पहले ही यह बात जाहिर की थी कि वह घरवालों को परेशान करेंगे, जबकि काजी के मामले में घरवालों को उनकी तबीयत को लेकर सच में चिंता हो गई थी.

इमाम बोले- मेरा नाम गलत तरीके से लिया गया

सलमान के इस संदर्भ पर इमाम सिद्दीकी ने अब नाराजगी जताई है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘3 अक्टूबर के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में नेशनल टीवी पर मेरा नाम जिस तरीके से लिया गया,  वो एक तरह की मानहानि है और तथ्यात्मक रूप से गलत है. 

उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी कंटेस्टेंट को परेशान करने के इरादे से ऐसा नहीं किया. उनके मुताबिक, ‘बिग बॉस 6’ में उनका सफर मनोरंजन, टास्क और प्रदर्शन पर आधारित था और उन्होंने शो से अपनी यात्रा सम्मान के साथ पूरी की थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imam Afrouze Emir Siddique (@imam_a_siddique)

‘मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है’

अपने ओपन लेटर में इमाम ने लिखा, ‘करोड़ों दर्शकों के सामने उनका नाम नकारात्मक उदाहरण के तौर पर लिया जाना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.’ उन्होंने अपने 44 साल के काम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विज्ञापन, प्रसारण, कॉरपोरेट, डिजाइन, शिक्षा, कार्यक्रम, मनोरंजन और फैशन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है.

इमाम ने सलमान से शो पर इस मामले में स्पष्टीकरण की अपील की है. साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में उनका नाम किसी मानहानिकारक संदर्भ में इस्तेमाल न किया जाए.

इमाम सलमान को देते हैं बड़े भाई जैसा सम्मान

इमाम ने अपने लेटर में सलमान खान के लिए सम्मान भी जाहिर किया. उन्होंने कहा, मैं इंडस्ट्री में सलमान को बड़े भाई की तरह सम्मान देता हूं और आगे भी दूंगा.’ इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि सलमान इस मामले को उसी निष्पक्षता के साथ लेंगे, जिसकी उम्मीद वह ‘बिग बॉस’ के घर में करते हैं. 

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 04 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'खतरों के खिलाड़ी' से बाहर हुए रुबीना-हर्ष, शो को मिले 5 फाइनलिस्ट, आज ग्रैंड फिनाले में होगा मुकाबला
'खतरों के खिलाड़ी' से बाहर हुए रुबीना-हर्ष, इन 5 फाइनलिस्ट के बीच होगा मुकाबला
टेलीविजन
KBC 18: विजयनगर साम्राज्य से जुड़े 12.5 लाख के सवाल पर अटके ऑयल इंडिया कर्मचारी, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?
ऑयल इंडिया कर्मचारी नहीं दे पाया विजयनगर साम्राज्य से जुड़े सवाल का जवाब, गंवा दिए 12.5 लाख रुपये
टेलीविजन
कभी 500 रुपये कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी हैं सिंगल
कभी 500 रु कमाती थीं श्वेता तिवारी, अब करोड़ों की मालकिन, 2 शादी के बाद भी सिंगल
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
'बिग बॉस 20': अमिताभ बच्चन और अपने डाउन फॉल पर बोले सलमान- 'मजे लेकर बजाया जा रहा था'
Advertisement

वीडियोज

Neha Dhupia ने Prince Narula संग बॉन्डिंग पर की बात, बोलीं- ‘जब सब हारेंगे, Prince संभाल लेगा’
शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Isha Rikhi ने Bigg Boss 20 Journey पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘दिल बीच में आ गया, Reality Check मिला’
Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
राजस्थान
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
इंडिया
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
ऑटो
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget