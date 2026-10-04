सिंगीताम श्रीनिवास राव का निधन, राजामौली-एनटीआर और कमल हासन ने दी श्रद्धांजलि

भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीताम श्रीनिवास राव का 94 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 3 अक्टूबर की रात चेन्नई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली. वह उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते इलाज करा रहे थे. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी. एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर और कमल हासन ने सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़ी यादें साझा कीं.

राजामौली ने कहा- उन्होंने सिनेमा की सीमाएं बदल दीं

एसएस राजामौली ने सिंगीताम श्रीनिवास राव को सिर्फ एक फिल्ममेकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अलग तरह से सिनेमा सोचने की हिम्मत देने वाला कलाकार बताया. उन्होंने याद किया कि जब तकनीक और बजट आज की तरह नहीं थे, तब भी सिंगीताम ने बड़े और अलग आइडिया पर काम किया.

राजामौली ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, 'जब हमारे पास आज जैसी तकनीक और बजट नहीं थे, तब भी उन्होंने सबसे अलग और बड़े सपने देखने की हिम्मत की. उन्होंने बिना डायलॉग वाली फिल्म बनाई, हमें समय की यात्रा कराई और कॉमेडी से लेकर फैंटेसी और गंभीर कहानियों तक सब कुछ ऐसे किया, जैसे सिनेमा में कोई सीमा होती ही नहीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने हम जैसे फिल्ममेकर्स की पूरी पीढ़ी को दिखाया कि सिनेमा में असली सीमा सिर्फ हमारी कल्पना है. तेलुगु सिनेमा में जिसने भी कुछ अलग करने की कोशिश की है, वह किसी न किसी तरह उनसे प्रभावित रहा है. मैं भी उनमें से एक हूं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ओम शांति.'

Long before we had the tools or the budgets, he dared to dream bigger than anyone around him. He made a film without a single line of dialogue, took us travelling through time, and moved from comedy to fantasy to deeply human drama as if no line existed between genres. He showed a whole generation of us that the only real limit in cinema is imagination. Every filmmaker who has tried something different in Telugu cinema owes him something, knowingly or not. I certainly do. My deepest condolences to Singeetham Srinivasa Rao garu’s family. Om Shanti 🙏 — rajamouli ss (@ssrajamouli) October 4, 2026

जूनियर एनटीआर ने याद की ‘अदित्या 369’ और ‘मयूरी’

जूनियर एनटीआर ने भी सिंगीताम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया. उन्होंने उनकी फिल्मों ‘अदित्या 369’, ‘पुष्पक विमानम’ और ‘मयूरी’ का जिक्र करते हुए उन्हें अपने समय से काफी आगे सोचने वाला फिल्ममेकर बताया.

एनटीआर ने लिखा, 'सिंगीताम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर बेहद दुख पहुंचाने वाली है. ‘अदित्या 369’, ‘पुष्पक विमानम’, ‘मयूरी’... वह ऐसे फिल्ममेकर थे, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे. उन्होंने ऐसी फिल्में बनाईं, जो कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी नई और प्रासंगिक लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ओम शांति.'

సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి… కాలానికి ముందే ఆలోచించి, తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఓం శాంతి 🙏 — Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026

कमल हासन बोले- उनके साथ चलने वालों में मैं भी था

कमल हासन और सिंगीताम श्रीनिवास राव ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया था. ‘पुष्पक विमानम’ और ‘अपूर्व सगोदरर्गल’ जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी देखने को मिली. ऐसे में कमल हासन की श्रद्धांजलि काफी भावुक रही.

कमल हासन ने कहा, 'सिंगीताम सर ने अपनी मर्जी से अपनी जवानी के साथ ही दुनिया को अलविदा कहा. उनकी वह युवा सोच और ऊर्जा बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई. उनके साथ चलने वाले दोस्तों और शिष्यों में, उनका हाथ थामकर आगे बढ़ने वालों में मैं भी एक हूं.' इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जरूरी नहीं है कि मौत हमेशा दुखद घटना हो, ये शानदार भी हो सकती है. सिंगीतम श्रीनिवास इसका उदाहरण हैं.

சிங்கீதம் காரு தன் சித்தப்படி இளமையில், இளமையுடன் உயிர் நீத்தார். அவர் இளமை பலருக்கும் தொற்றாது. அந்த குணம் தொற்றவேண்டும் என்ற ஆசையில் அவர் கை பற்றி நடந்த நண்பர்களுள் சீடர்களுள் நானும் உளேன். - கமல் ஹாசன் Dying young need not be a tragedy. It can be glorious. Singeetham Srinivasa Rao is a great example. I have admired him since I knew him. Now I aspire to live like he did. - Kamal Haasan — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 4, 2026

छह दशक से ज्यादा का रहा फिल्मी सफर

सिंगीताम श्रीनिवास राव का फिल्मी सफर छह दशक से भी ज्यादा लंबा रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिग्गज फिल्ममेकर के.वी. रेड्डी के साथ काम करके की थी. वह 1957 में आई क्लासिक फिल्म ‘मायाबाजार’ से भी जुड़े रहे. इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और 60 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया.

उनकी खासियत यह थी कि वह एक ही तरह की फिल्में बनाने तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा और साइंस फिक्शन जैसे अलग-अलग जॉनर में काम किया.