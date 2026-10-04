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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासिंगीताम श्रीनिवास राव का निधन, राजामौली-एनटीआर और कमल हासन ने दी श्रद्धांजलि

सिंगीताम श्रीनिवास राव का निधन, राजामौली-एनटीआर और कमल हासन ने दी श्रद्धांजलि

सिंगीताम श्रीनिवास राव के निधन से साउथ सिनेमा ने एक दिग्गज फिल्ममेकर खो दिया. राजामौली, जूनियर एनटीआर और कमल हासन ने उन्हें याद कर भावुक श्रद्धांजलि दी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 04 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीताम श्रीनिवास राव का 94 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 3 अक्टूबर की रात चेन्नई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली. वह उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते इलाज करा रहे थे. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी. एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर और कमल हासन ने सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़ी यादें साझा कीं.

राजामौली ने कहा- उन्होंने सिनेमा की सीमाएं बदल दीं

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एसएस राजामौली ने सिंगीताम श्रीनिवास राव को सिर्फ एक फिल्ममेकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अलग तरह से सिनेमा सोचने की हिम्मत देने वाला कलाकार बताया. उन्होंने याद किया कि जब तकनीक और बजट आज की तरह नहीं थे, तब भी सिंगीताम ने बड़े और अलग आइडिया पर काम किया.

राजामौली ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, 'जब हमारे पास आज जैसी तकनीक और बजट नहीं थे, तब भी उन्होंने सबसे अलग और बड़े सपने देखने की हिम्मत की. उन्होंने बिना डायलॉग वाली फिल्म बनाई, हमें समय की यात्रा कराई और कॉमेडी से लेकर फैंटेसी और गंभीर कहानियों तक सब कुछ ऐसे किया, जैसे सिनेमा में कोई सीमा होती ही नहीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने हम जैसे फिल्ममेकर्स की पूरी पीढ़ी को दिखाया कि सिनेमा में असली सीमा सिर्फ हमारी कल्पना है. तेलुगु सिनेमा में जिसने भी कुछ अलग करने की कोशिश की है, वह किसी न किसी तरह उनसे प्रभावित रहा है. मैं भी उनमें से एक हूं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ओम शांति.' 

जूनियर एनटीआर ने याद की ‘अदित्या 369’ और ‘मयूरी’

जूनियर एनटीआर ने भी सिंगीताम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया. उन्होंने उनकी फिल्मों ‘अदित्या 369’, ‘पुष्पक विमानम’ और ‘मयूरी’ का जिक्र करते हुए उन्हें अपने समय से काफी आगे सोचने वाला फिल्ममेकर बताया.

एनटीआर ने लिखा, 'सिंगीताम श्रीनिवास राव गारू के निधन की खबर बेहद दुख पहुंचाने वाली है. ‘अदित्या 369’, ‘पुष्पक विमानम’, ‘मयूरी’... वह ऐसे फिल्ममेकर थे, जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे. उन्होंने ऐसी फिल्में बनाईं, जो कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी नई और प्रासंगिक लगती हैं. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ओम शांति.' 

कमल हासन बोले- उनके साथ चलने वालों में मैं भी था

कमल हासन और सिंगीताम श्रीनिवास राव ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया था. ‘पुष्पक विमानम’ और ‘अपूर्व सगोदरर्गल’ जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी देखने को मिली. ऐसे में कमल हासन की श्रद्धांजलि काफी भावुक रही.

कमल हासन ने कहा, 'सिंगीताम सर ने अपनी मर्जी से अपनी जवानी के साथ ही दुनिया को अलविदा कहा. उनकी वह युवा सोच और ऊर्जा बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई. उनके साथ चलने वाले दोस्तों और शिष्यों में, उनका हाथ थामकर आगे बढ़ने वालों में मैं भी एक हूं.' इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जरूरी नहीं है कि मौत हमेशा दुखद घटना हो, ये शानदार भी हो सकती है. सिंगीतम श्रीनिवास इसका उदाहरण हैं. 

छह दशक से ज्यादा का रहा फिल्मी सफर

सिंगीताम श्रीनिवास राव का फिल्मी सफर छह दशक से भी ज्यादा लंबा रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिग्गज फिल्ममेकर के.वी. रेड्डी के साथ काम करके की थी. वह 1957 में आई क्लासिक फिल्म ‘मायाबाजार’ से भी जुड़े रहे. इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और 60 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया.

उनकी खासियत यह थी कि वह एक ही तरह की फिल्में बनाने तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा और साइंस फिक्शन जैसे अलग-अलग जॉनर में काम किया.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 04 Oct 2026 03:34 PM (IST)
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