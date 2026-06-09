Hunar Hali and Mayank Gandhi Divorce: टीवी एक्टर हुनर हाली-मयंक गांधी का हुआ तलाक, शादी के 9 साल बाद हुए अलग
एक्टर हुनर हाली और मयंक गांधी की शादी टूट गई है. उनका शादी के 9 साल बाद तलाक हो गया है. दोनों ने 2025 में तलाक के लिए फाइल किया था.
टीवी एक्टर हुनर हाली और मयंक गांधी शादी के 9 साल बाद अलग हो गए हैं. दोनों की शादी 2016 में हुई थी और अब 2026 में उनका तलाक हो गया है. दोनों ने 2025 में तलाक के लिए केस फाइल किया था.
हुनर हाली- मयंक गांधी का तलाक
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'जब कोर्ट की कार्यवाही पूरी हुई उस वक्त हुनर एक सीन कर रही थी. वो शूटिंग में बिजी थी इसीलिए उस वक्त फोन नहीं चेक कर पाई थीं. जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला तो उन्होंने मैसेज देखा और उनकी लीगल टीम ने बताया कि उनका तलाक हो गया है. ये सुनकर वो इमोशनल हो गई थीं. जैसे ही उन्होंने मैसेज देखा तो वो सेट पर ही इमोशनल हो गई. उनके आसपास जो लोग थे वो जानते थे कि वो दिन उनके लिए क्या था.'
ये भी पढ़ें- 'भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू
View this post on Instagram
हुनर के वकील ने बताया, 'हां, तलाक की कार्यवाही पूरी हो गई है. जैसा कि अक्सर शादीशुदा विवादों में होता है, तलाक के सेटलमेंट से जुड़े कुछ ऐसे ईश्यूज थे जिन्हें सुलझाना ज़रूरी था. लगातार बातचीत और कानूनू कार्यवाही के जरिए दोनों पक्ष आपस में सहमत हुए.'
ये भी पढ़ें- 'बच्चन-नंदा सरनेम काफी नहीं', अमिताभ बच्चन के दामाद बोले- नव्या को 31000 करोड़ की कंपनी में जगह बनानी पड़ेगी
2016 में हुई थी हुनर और मयंक की शादी
हुनर और मयंक ने ट्रेडिशनल सिख सेरमनी में अगस्त 2016 में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी. शादी की फोटोज खूब वायरल हुई थी. दोनों की जोड़ी को फैंस पसंद भी करते थे. लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं.
वर्क फ्रंट पर हुनर को पटियाला बेब्स, परमवतार श्री कृष्णा, तेरा मेरा साथ रहे और दीवानी जैसे शोज में काम किया. वहीं मयंक कोअदालत, तेरी मेरी गल बन गई और काला टीका में देखा गया. हुनर और मयंक टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं.