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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू

'भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू

सलमान खान की करीबी दोस्त कुमोद राने का निधन हो गया. उनके निधन से सलमान खान और उनका परिवार टूट गया है. सलमान खान इमोशनल नजर आए.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 09:28 PM (IST)
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सुपरस्टार सलमान खान की क्लोज फैमिली फ्रेंड कुमोद राने की मौत से उनका पूरा परिवार टूट गया है. कुमोद के अंतिम संस्कार में उनका पूरा परिवार पहुंचा. सलमान खान भी श्मशान घाट पहुंचे. सलमान खान अपनी दोस्त के चले जाने से इमोशनल हो गए और रोने लगे. सलमान के रोते हुए के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. 

इस दौरान सलमान खान सिक्योरिटी के साथ थे. उनके बॉडीगार्ड शेरा भी साथ थे. सलमान श्मशान घाट से बाहर आते वक्त अपने दोस्त को गले लगाते हुए इमोशनल नजर आए.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

सलमान खान को रोते हुए देखकर फैंस भी उदास हो गए. एक यूजर ने लिखा- सलमान भाईजान को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत हैवी लग रहा है भाई. सलमान सर मजबूत रहो. एक यूजर ने लिखा- बस भाई के लिए बुरा लगता है. एक यूजर ने लिखा-जब भाई उदास होते हैं तो हमें भी बुरा लगता है.

 
 
 
 
 
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भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू

 


भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू


भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू


भाईजान को रोते हुए नहीं देख सकते', करीबी दोस्त की मौत से टूटे सलमान खान, नहीं रोक पाए आंसू

कुमोद के अंतिम संस्कार में सलमान खान की दोनों मां सलमा खान और हेलेन भी पहुंची. सोहेल खान हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते दिखे. वहीं सोहेल और अरबाज खान के बेटे भी नजर आए. अमृता अरोड़ा और उनकी मां भी अंतिम संस्कार में पहुंचीं. सभी काफी इमोशनल दिखे.

 
 
 
 
 
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कौन थीं कुमोद राने?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, कुमोद राने एक एंटरप्रन्योर और दुबई में Reign Beauty Bar की फाउंडर थी. उन्होंने ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में काफी काम किया है. उनका खान फैमिली से खास बॉन्ड था. सालों से व खान परिवार को जानती थीं.

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सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म 'मातृभूमि मे रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. फिल्म में चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आएंगे. फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर पोस्टपोन हो गई. अभी तक फिल्म की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Jun 2026 09:28 PM (IST)
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