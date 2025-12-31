टीवी की अक्षरा बन लोगों के दिलों पर राज करने वाली हिना खान को कौन नहीं जानता है. हिना ने रॉकी जायसवाल के संग शादी की है और उनकी लव स्टोरी काफी शानदार रही है.शादी से पहले दोनों लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहे. हिना जब कैंसर से जंग लड़ रही थीं, रॉकी ने उनका पूरा साथ दिया.

कई बार हिना इस बारे में बात कर चुकी हैं. एक बार फिर से हिना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. हिना खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया उसमें रॉकी के लिखे हुए रोमांटिक नोट की झलक दिखाई. साथ ही लंबा-चौड़ा पोस्ट भी लिखा.

रॉकी कभी नहीं भूलते ये बात

हिना ने पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे पिछले 13 सालों से रॉकी उन्हें स्पेशल फील करवाने में लगे हुए हैं. हिना ने कहा,'यह उनके प्यार जताने का तरीका है, यह उनकी लव लैंग्वेज है जो 10 साल से ज्यादा समय से चली आ रही है. उन्होंने बताया कि रॉकी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, उनके लिए छोटे-छोटे लव नोट्स छोड़ना कभी नहीं भूलते.'

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि जब आपका पति आपकी मेहनत को समझता है, आपको उसी शिद्दत से प्यार करता है..बल्कि हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा तो वो एहसास बेहद खास होता है. उन्होंने साफ कहा कि 13 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद भी उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ.

हिना ने पोस्ट में लिखा रिश्तों में कई बार फिजिकल इंटीमेसी पीछे चली जाती है. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे काम का दबाव, तनाव, दूरी, सेहत, हार्मोनल बदलाव या जिम्मेदारियां. एक्ट्रेस ने ये भी क्लियर किया कि फिजिकल इंटीमेसी गैर-जरूरी नहीं है, लेकिन समय-समय पर रिश्तों में इमोशनल इंटिमेसी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है.

उनके अनुसार, ये किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली चीज है. बार-बार एक-दूसरे को चुनना, हर हाल में साथ निभाने की इच्छा और आपसी समझ. हिना ने लिखा कि रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है. आप जो देते हैं, वही लौटकर मिलता है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने और रॉकी ने रिश्ते में अच्छे बुरे सभी दौर देखे.

लेकिन, एक चीज जो कभी नहीं बदली वो एक-दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान. हिना के अनुसार प्यार जताने के लिए बड़े-बड़े इशारों की जरूरत नहीं, छोटे-छोटे जेस्चर से भी दिल खुश हो जाता है. इतना ही नहीं ये रोमांटिक जेस्चर किसी जेंडर तक सीमित नहीं रहना चाहिए.

