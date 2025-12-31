हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशिल्पा शिंदे के बाद 'भाबीजी घर पर हैं 2.0' में सौम्या टंडन की होगी वापसी? एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

शिल्पा शिंदे के बाद 'भाबीजी घर पर हैं 2.0' में सौम्या टंडन की होगी वापसी? एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

शिल्पा शिंदे ने भाबीजी जी घर पर हैं 2.0 में वापसी कर ली है. इसी बीच अब ये भी खबरें आने लगी हैं कि शिल्पा के बाद सौम्या टंडन भी शो में दोबारा नजर आएंगी. इस पर धुरंधर एक्ट्रेस ने खुद रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 12:53 PM (IST)
'भाबीजी घर पर हैं 2.0' शो को एक नए फ्लेवर के संग स्ट्रीम किया जा रहा है. भाबीजी घर पर हैं 2.0 से शिल्पा शिंदे ने वापसी कर ली है. शिल्पा की वापसी के बाद अब माना जा रहा है कि सौम्या टंडन भी शो में वापसी कर सकती हैं. अब धुरंधर की एक्ट्रेस ने इस सवाल पर अपना रिएक्शन जाहिर किया है.चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं सौम्या टंडन ने अपनी वापसी पर क्या कहा है.

जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में सौम्या टंडन ने क्लियर किया है कि वो अब शो में वापसी नहीं करने वाली. उन्होंने कहा,'नहीं, मैं भाबीजी घर पर हैं में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूं. मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर बढ़ चुकी हूं. अभी मैं कुछ और कर रही हूं. तो ये सवाल ही नहीं उठता है.'

बता दें सौम्या टंडन ने भाबीजी घर पर हैं शो में अनीता नारायण मिश्रा की भूमिका निभाई थी.2020 में सौम्या ने भाबीजी घर पर हैं शो को छोड़ दिया था. उनकी जगह शो में पहले नेहा पेंडसे ने एंट्री मारी थी. उसके बाद विदिशा श्रीवास्तव गोरी मैम के किरदार में नजर आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saumya Tandon (@saumyas_world_)

धुरंधर 2 को लेकर सौम्या टंडन ने कही ये बात

वहीं, सौम्या टंडन की बात करें तो हाल ही में रिलीज फिल्म 'धुरंधर' में दिखाई दीं. इस फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना की वाइफ यानी रहमान डकैत की पत्नी की भूमिका निभाई थी. इस दौरान सौम्या टंडन ने धुरंधर फिल्म के बारे में भी बात की सौम्या ने बताया कि 'धुरंधर 2' में उनकी भूमिका ज्यादा नहीं है क्योंकि रहमान डकैत की डेथ हो चुकी है.

ऐसे में दर्शक उन्हें देखेंगे जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं देख पाएंगे. बता दें 'धुरंधर पार्ट 2' अगले साल मार्च में रिलीज होगी. इस पार्ट में रणवीर सिंह के कैरेक्टर की बैकस्टोरी देखने को मिलेगी. बता दें धुरंधर को रिलीज हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

Published at : 31 Dec 2025 12:53 PM (IST)
