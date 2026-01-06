सांस नहीं ले पा रही, बाहर नहीं जा पा रही', हिना खान का मुंबई में पॉल्यूशन से बुरा हाल

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा अपने तेज रफ्तार जीवन और चमक-दमक के लिए जानी जाती है. हाल के सालों में मुंबई में हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है और लोगों के लिए दिन-प्रतिदिन की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है. पल्यूशन ने ना सिर्फ आम लोगों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि सेलिब्रिटी भी इससे अछूते नहीं हैं. टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह बढ़ते पल्यूशन की समस्या से परेशान हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है.

मुंबई के पल्यूशन से हिना खान की सेहत पर पड़ा बुरा असर

हिना खान ने कहा, 'मुंबई की बिगड़ती हवा के कारण मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है. पल्यूशन की वजह से लगातार खांसी है और यह सेहत पर बुरा असर डाल रहा है. ब्रेस्ट कैंसर से जूझने के कारण यह मेरे लिए और भी चैलेंजिंग है. हिना खान ने कहा, 'प्रदूषित हवा की वजह से मेरा बाहर निकलना और शारीरिक तौर पर कोई काम करना भी सीमित हो गया है. यह मेरे जीवन की गतिविधियों पर भी असर डाल रहा है.'

अपने अनुभव को और स्पष्ट करने के लिए हिना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का स्क्रीनशॉट साझा किया. इस स्क्रीनशॉट में शहर का एक्यूआई 209 दर्ज किया गया, जो बताता है कि हवा की क्वालिटी 'खराब' स्तर पर है. हिना ने कैप्शन में लिखा, ''क्या हो रहा है? सांस नहीं ले पा रही हूं. बाहर जाना कम कर दिया है. लगातार खांसी हो रही है. सुबह से ही हालत बहुत खराब है.'





कैंसर से जूझने की जर्नी के बारे में की बात

बता दें, इससे पहले हिना खान ने एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में अपने कैंसर से जूझने की जर्नी के बारे में भी खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि उनका इलाज कठिन रहा और इस दौरान उन्हें अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने को मिले. हिना ने कहा कि उन्होंने हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी ली, और कीमो के पहले हफ्ते में उन्हें बहुत दर्द होता था. लेकिन बाकी के दो हफ्ते, वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती थीं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ वक्त बिताती थीं.

हिना ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, 'देखने का नजरिया बहुत जरुरी है. लोग जैसे ही किसी गंभीर बीमारी का पता लगाते हैं, सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई. मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी. लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने समझा कि जीवन में बुरे और दर्दनाक दिन जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आते हैं, जब आप अपने परिवार और प्यार के बीच सामान्य जीवन जीते हैं. यह संतुलन ही जीवन की खूबसूरती है.'