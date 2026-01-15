कलर्स चैनल के शो 'लाफ्टर शेफ 3' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार ईशा मालवीय और विवियन डीसेना ने शो को अलविदा कह दिया है. हाल ही में ये भी खबर थी कि एल्विश यादव भी शो को छोड़ चुके हैं. ऐसा लग रहा है कि 'लाफ्टर शेफ्स 3' को किसी की नजर लग गई है.क्योंकि और भी 3 सेलेब्स ने इस शो को छोड़ दिया है. इस आर्टिकल में उन सेलेब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अब शो में दर्शकों को हंसाते हुए नजर नहीं आएंगे..

रिपोर्ट के अनुसार विवियन डीसेना को हाल ही में एक नया शो मिला है. उसी की वजह से उन्होंने लाफ्टर शेफ 3 को अलविदा कह दिया है.अब खबर है कि नागिन 7 में ईशा सिंह का कैरेक्टर खत्म होने वाला है. इसके साथ ही लाफ्टर शेफ 3 से भी उनका पत्ता साफ होने वाला है.

इन सेलेब्स ने छोड़ा शो

रिपोर्ट के अनुसार ईशा ने 'लाफ्टर शेफ 3' को छोड़ दिया है.रिपोर्ट के अनुसार ईशा मालवीय भी लाफ्टर शेफ 3 का हिस्सा नहीं हैं. ईशा मालवीय ने शो में खूब धमाल मचाया था. ऐसे में लोगों को उनकी कमी जरूर खलेगी.इनके अलावा गुरमीत चौधरी ने भी 'लाफ्टर शेफ 3' को छोड़ दिया है.

अब वो शो में दिखाई नहीं देंगे. ऐसे में ये खबर गुरमीत के फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.वहीं, देबीना बनर्जी ने भी अपने पति गुरमीत चौधरी के पीछे-पीछे शो को छोड़ने का फैसला किया है. आपको बता दें लंबे वक्त बाद देबीना ने टीवी पर वापसी की थी.ऐसे में उनके फैंस निराश हो जाएंगे.

View this post on Instagram A post shared by Vivian Dsena (@viviandsena)

इन सितारों के जाते ही मेकर्स को अब अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की याद आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार अंकिता और विक्की जैन फिर से नजर आ सकते हैं.रिपोर्ट के अनुसार निया शर्मा और सुदेश लहरी को शो में लाने के लिए मेकर्स खूब पापड़ बेलने वाले है.अगर सब कुछ ठीक रहा तो शो में निया और सुदेश लहरी की वापसी हो सकती है.

