एकता कपूर और तुषार कपूर ने क्यों नहीं की अब तक शादी, जितेंद्र की बेटी ने खुद बताई वजह

एकता कपूर और तुषार कपूर ने क्यों नहीं की अब तक शादी, जितेंद्र की बेटी ने खुद बताई वजह

Ekta Kapoor Wedding: टीवी की जानी- मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनके भाई तुषार कपूर दोनों ने ही आज तक शादी नहीं की है. अब एकता ने हाल ही में इसकी वजह बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Feb 2026 05:29 PM (IST)
टीवी की क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर ने अपने लगभग 30 साल के करियर में एक से बढ़कर एक सीरियल्स इंडस्ट्री को दिए हैं. एकता सीरियल्स के चलते तो लाइम लाइट में बनी ही रहती हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के कारण भी वो चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती हैं. एकता की शादी लोगों के लिए सबसे बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है. हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसे सवालों को एंटरटेन नहीं किया.

एकता का पहला पॉडकास्ट
हाल ही में एकता कपूर ऊषा काकड़े के पॉडकास्ट Known Unknown में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अपने करियर से लेकर टीवी शोज और कास्टिंग के बारे में खुलकर बात की. इसी दौरान पहली बार एकता ने ये खुलासा किया उन्होंने और उनके भाई तुषार ने आज तक शादी क्यों नहीं की. एकता ने बताया कि शादी से बेहतर उन्होंने काम में व्यस्त रहना समझा इसलिए दोनों ही भाई- बहन ने शादी नहीं कीं.

 
 
 
 
 
पिता बने प्रेरणा
एकता ने बताया कि जब वो 18 या 19 साल की थीं तब उनके पिता जितेंद्र ने उनसे साफ शब्दों में कहा था कुछ काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा. पापा की यही बात एकता के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने शादी से बचने के लिए काम करना शुरू कर दिया. एकता ने बताया, 'उस समय मैं अपनी जिंदगी का खुलकर आनंद ले रही थी. मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे काम करना है और किसी भी रिश्ते या बंधन में नहीं पड़ना.'

भाई-बहन दोनों का एक ही फैसला
एकता ही नहीं बल्कि उनके भाई तुषार कपूर ने भी शादी ना करने का फैसला किया. दोनों भाई- बहन काम में इस तरह डूब गए कि उन्हें शादी का विचार भी नहीं आया. एकता ने बताया कि एक बार उनकी जितेंद्र से इस बारे में खुलकर बात हुई और उनके पिता जितेंद्र ने कहा कि 'तम दोनों में से कोई एक तो शादी करो'. तब एकता ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं तो उन्हें जवाब मिला 'बच्चा'. ऐसे में एकता और तुषार दोनों ने ही अपने पैरेंट्स को नाती- पोते दे दिए और बिना शादी के ही मां और पिता बनने की ठानी.

बता दें कि एकता कपूर का एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने रवि रखा है. ये नाम उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के नाम पर रखा है. क्योंकि अभिनेता जितेंद्र का असली नाम रवि ही है. तो वहीं तुषार कपूर का भी एक बेटा है जिसका नाम लक्ष्य है. दोनों भाई बहन ने इसके लिए टेस्टट्यूब मैथड का इस्तेमाल किया है.

Published at : 08 Feb 2026 05:29 PM (IST)
