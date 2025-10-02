एक्सप्लोरर
ईशा अंबानी की 8 खूबसूरत तस्वीरें: सांप वाला नेकलेस और मां की 25 साल अंगूठी पहन इवेंट में पहुंचीं, लुक से चुराई लाइमलाइट
Isha Ambani Photos: ईशा अंबानी ने बीती रात NMACC में हुए लग्जरी जूलरी ब्रांड के इवेंट में पहुंची थी. जहां उन्होंने अपने लुक से सारी लाइमलाइट चुरा ली. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
मुंबई में बीती रात यानि 1 अक्टूबर को बुल्गारी का ग्रैंड इवेंट रखा गया. जिसमें अंबानी फैमिली के अलावा प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड स्टार्स शामिल हुए. लेकिन इस इवेंट में सबकी निगाहें मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी पर ही ठहरी रही. जानिए क्या था उनके लुक में खास...
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 02 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Tags :Isha Ambani Bvlgari Event
बॉलीवुड
8 Photos
सांप वाला नेकलेस और मां की 25 साल अंगूठी पहन इवेंट में पहुंचीं ईशा, लुक से चुराई लाइमलाइट
बॉलीवुड
8 Photos
वाइफ नताशा दलाल को 'सनी संस्कारी...' दिखाने लाए वरुण धवन, बीवी-बच्चों संग पहुंचे मनीष पॉल
बॉलीवुड
7 Photos
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
बॉलीवुड
8 Photos
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड
10 Photos
खूबसूरती का दूसरा नाम हैं आशा पारेख, जवानी के दिनों में दिखती थी ऐसी, देखें 10 फोटोज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'
इंडिया
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
सांप वाला नेकलेस और मां की 25 साल अंगूठी पहन इवेंट में पहुंचीं ईशा, लुक से चुराई लाइमलाइट
बॉलीवुड
8 Photos
वाइफ नताशा दलाल को 'सनी संस्कारी...' दिखाने लाए वरुण धवन, बीवी-बच्चों संग पहुंचे मनीष पॉल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion