टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने 2024 में बेटी को जन्म दिया था. अब मां बनने के 14 महीने बाद एक्ट्रेस ने अपनी लाडली का चेहरा दुनिया को दिखाया है. एक्ट्रेस ने अपनी नन्ही परी का नाम लीला रखा है. लीला की तस्वीरें देख फैंस उनकी क्यूटनेस पर फिदा होते हुए नजर आ रहे हैं.

दृष्टि की बेटी की स्माइल और एक्सप्रेशंस तो काबिल-ए-तारीफ है. फैंस एक्ट्रेस की बेटी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें 2015 में दृष्टि धामी ने बिजनेसमैन नीरज खेमका संग शादी की थी. शादी के 9 साल बाद एक्ट्रेस 24 अक्तूबर 2024 को बेटी की मां बनीं. आपको बता दें एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीरें शेयर किया करती थीं, लेकिन कभी भी उसका चेहरा नहीं दिखाती थीं.

दृष्टि ने नए साल के मौके पर एक जनवरी को अपनी बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. एक्ट्रेस ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'हैलो दुनियावालों, मिलिए लीला खेमका से.' इस पर फैंस और सेलेब्स खूब कमेंट कर रहे हैं. करणवीर ग्रोवर ने लिखा,'हैलो लीला, भगवान का आशीर्वाद रहे.'

इन सेलेब्स ने भी लुटाया प्यार

जेनिफर विंगेट ने दृष्टि की बेटी को परी बताया तो वहीं सोनाली बेंद्रे, आरती सिंह, सुरभि ज्योति और आशका गोराडिया ने भी लीला पर खूब प्यार लुटाया. बता दें दृष्टि ने अपने करियर में कई पॉपुलर शोज में काम किया है. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गीत हुई सबसे पराई और मधुबाला जैसे सीरियल से मिली. हालांकि, पिछले काफी वक्त से दृष्टि सोशल मीडिया से दूर हैं.

View this post on Instagram A post shared by Drashti Dhami 💜 (@dhamidrashti)

फिलहाल वो मदरहूड फेस को एंजॉय कर रही हैं. हालांकि, दृष्टि सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. मालूम हो दृष्टि के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. दृष्टि अपनी एक्टिंग से ज्यादा बबली अंदाज को लेकर फैंस के बीच ज्यादा पॉपुलर हैं. टीवी सीरियल्स के अलावा एक्ट्रेस को कई वेब सीरीज में भी देखा जा चुका है.

