'शार्क टैंक इंडिया' अपने नए सीजन के साथ एक बार फिर से सोनी टीवी पर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है. शो के प्रोमो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कई बिजनेस से जुड़े शख्सों ने अपने आइडियाज जजों के सामने रखे. इस शो के पहले सीजन का प्रीमियर 2021 में हुआ था, जिसमें 700 से भी ज्यादा नए डील्स को लॉक किया गया था.

लेकिन, अब जब 'शार्क टैंक इंडिया' के पांचवें सीजन का आगाज होने जा रहे हैं तो 6 नए जज और नए आइडिया शो में देखे को मिलने वाले हैं. चलिए जानते हैं कौन हैं वो शार्क्स? और क्या है उनकी नेटवर्थ? साथ ही ये भी जानते हैं कि कब से इस शो की शुरुआत होगी...

इंडिया का सबसे पॉपुलर बिजनेस रिएलिटी शो 'शार्क टैंक इंडिया' एक बार फिर स्टार्टअप के इकोसिस्टम में धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है. 'शार्क टैंक इंडिया 5' की ऑफिशियल तौर पर घोषणा कर दी गई है. इस बार मेकर्स शो को बड़े लेवल तक ले जाना चाहते हैं, जिसकी उन्होंने तैयारी भी कर ली है.

सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख पाएंगे

एक तरफ पांचवें सीजन में जहां पुराने शार्क्स की वापसी हो रही है. वहीं, कई नए शार्क्स भी पैनल में शामिल हो चुके हैं. आपको बता दें 'शार्क टैंक इंडिया 5' का प्रीमियर 5 जनवरी 2026 को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन रात 10 बजे होगा. इसके अलावा आप इस शो को सोनी लिव ऐप पर भी देख सकते हैं.

शो का फॉर्मेट पहले वाला ही रहेगा. जहां कई राउंड्स के बाद चुनिंदा स्टार्टअप्स को शार्क्स के सामने पिच करने का मौका मिलेगा.सीजन पांच नें पुराने जज अनुपम मित्तल, विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल,पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता और विनिता सिंह भी दिखेंगे.

ये हैं शो के छह नए जज

वहीं, इस सीजन में शो नए जज भी शामिल हो चुके हैं, जिनके नाम शैली मेहरोत्रा (सीईओ, फिक्सडर्मा इंडिया), हार्दिक कोठिया (रेजॉन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक), मोहित यादव (मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक), वरुण अलघ (होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक), कनिका टेकरीवाल (जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक) और प्रथम मित्तल (मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक) हैं. ये सभी जजेस अपने-अपने क्षेत्रों में काफी सफल हैं और नेटवर्थ भी करोड़ों में है. चलिए डालते हैं सबकी नेटवर्थ पर एक नजर...

अनुपम मित्तल शादी डॉट कॉम के फाउंडर और डायरेक्टर हैं. शो इस शो से पहले ही सीजन से जुड़े हुए हैं. मनीमिंट के अनुसार उनकी नेटवर्थ 185 करोड़ रुपये है. अनुपम की कंपनी आज ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है.

विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर और सीईओ हैं, जिसनी नेटवर्थ 300 करोड़ रुपये है. विनीता ब्यूटी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लाईं और बिजनेस वूमेन को सपोर्ट करती हैं.

अमन गुप्ता इस शो में पहले सीजन से ही नजर आ रहे हैं. वो बोट के को-फाउंडर और सीएमओ हैं. उनकी कंपनी हेडफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स में लीडर है. अमन की नेटवर्थ 720 करोड़ रुपये है.

एमक्योर फार्मास्युटिकल्स की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर की नेटवर्थ 640 करोड़ रुपये है. फार्मा सेक्टर में उनका फैमिली बिजनेस है और वो हेल्थकेयर स्टार्टअप्स में रुचि रखती हैं.

पीयूष बंसल लेन्सकार्ट के को-फाउंडर और सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ 610 करोड़ रुपये है. पीयूष आईवेयर इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाले माने जाते हैं. शो में पीयूष टेक्नोलॉजी बेस्ट बिजनेस पर फोकस करते हैं.

रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर और ग्रुप सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपये है. उन्होंने महज 19 साल की उम्र में ओयो शुरू किया था, जो आज ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन है.

स्नैपडील और टाइटन कैपिटल के को-फाउंडर कुणाल बहल की नेटवर्थ 900 करोड़ रुपये है. वो सीजन 4 से इस शो में जुड़े हुए हैं.

वीबा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फाउंडर और एमडी विराज बहल की नेटवर्थ 200-300 करोड़ रुपये है. वो फूड प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हैं और सीजन 4 से शो में जुड़े हैं.

कारदेखो और इंश्योरेंस देखो के को-फाउंडर और सीईओ अमित जैन की नेट वर्थ 2,900 करोड़ रुपये है. वो सीजन 2 से इस शो में जुड़े हुए हैं.

नए शार्क में पहला नाम वरुण अलघ का है जो ममाअर्थ, द डर्मा को और अन्य ब्रांड्स की पैरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और को-फाउंडर हैं. वो गजल अलघ के पति हैं. बिजनेस आउटरीच मैगजीन के अनुसार उनकी नेटवर्थ 5900 करोड़ रुपये है.

मोहित यादव जो मिनिमलिस्ट स्किनकेर ब्रांड के को-फाउंडर हैं. वैसे तो उनकी नेटवर्थ पब्लिक नहीं है. लेकिन 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा कंपनी का 2,955 करोड़ रुपये में एक्विजिशन हुआ, जिसमें मोहित को बड़ा अमाउंट मिला था.

शैली मेहरोत्रा फिक्सडर्मा इंडिया की सीईओ हैं. उनकी नेटवर्थ भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है. लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन 2025 में 187 करोड़ रुपये थी, जिसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

हार्दिक कोठिया रेजन सोलर के फाउंडर हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सफल हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वो भारत के सबसे युवा अरबपतियों में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ 3,970 करोड़ रुपए है.

जेटसेटगो एविएशन की फाउंडर कनिका टेकरीवाल भारती की लीडिंग प्राइवेट जेट मार्केटप्लेस चलाती हैं. उनकी नेटवर्थ 420 करोड़ रुपए है.

मास्टर्स यूनियन और टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस के फाउंडर प्रथम मित्तल की नेटवर्थ भी पब्लिक नहीं है. वो एजुकेशन सेक्टर में इनोवेटिव अप्रोच लाए हैं.

