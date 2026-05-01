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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर को मात देने के बाद दीपिका कक्कड़ ने 30 दिन में ऐसे घटाया 2 किलो वजन

कैंसर को मात देने के बाद दीपिका कक्कड़ ने 30 दिन में ऐसे घटाया 2 किलो वजन

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी बीमारियों की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं. हाल ही एक्ट्रेस ने वेट लॉस के बारे में बात की है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 01 May 2026 12:39 PM (IST)
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दीपिका कक्कड़ पिछले काफी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. पिछले साल ही एक्ट्रेस ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फैंस को बताया था. उसके बाद से एक्ट्रेस लगातार हेल्थू इश्यूज से जूझ रही हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में शेयर किया है.

अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका ने बताया है कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपना लगभग 2 किलो वजन घटा लिया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने जल्दी से वेट घटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया. दीपिका ने व्लॉग में इस बात का जिक्र भी किया कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा.

नैचुरल तरीके से किया वेट लॉस

दीपिका के लेटेस्ट व्लॉग में उनके पति शोएब इब्राहिम भी उनके साथ नजर आए.  दरअसल, व्लॉग में तो पहले शोएब ने ही दीपिका की वेट लॉस जर्नी पर बात की. शोएब ने कहा,'दीपिका ने पिछले महीने में एक सही और सख्त डाइट की से बिल्कुल नैचुलर तरीके से 2 किलो वजन कम किया है.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-'अनुपमा' से मिली पॉपुलैरिटी बनी निधि शाह के लिए मुसीबत? एक्ट्रेस ने कहा-'कहीं न कहीं वो..'

उन्होंने पैदल चलना भी शुरू कर दिया है. सबसे अहम बात उनकी लाइफस्टाइल में आया बदलाव था.' दीपिका ने व्लॉग में खुद भी कहा कि ये सब एक रात में नहीं होगा. एक्ट्रेस ने कहा,'शोएब को यकीन ही नहीं था कि मैं ये सब ठीक से कर पाऊंगी.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि पक्का इरादा करके, उन्होंने अपने डेली रुटीन में सेदतमंद आदतें शामिल कीं और वजन घटाने के अपने सफर पर धीरे-धीरे आगे बढ़ीं. दीपिका ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने सबकुछ एक बार नहीं किया.

बल्कि एक-एक करके आदतें बनाने पर ध्यान दिया, जिससे उनके लिए अपने रुटीन पर टिके रहना आसान हो गया. दीपिका ने बताया,'ये सब धीरे-धीरे हुआ. सबसे पहले मैंने अपनी डाइट ठीक की और इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की. फिर मैंने पैदल चलना शुरू किया. अब अगला कदम मजबूती देने वाली कसरत करना है.'

ये भी पढ़ें:-'फोर्स' डायरेक्टर की डिमांड पर हर्षवर्धन राणे की जबरदस्त तैयारी, 6 महीने में बढ़ाया 12 किलो वजन

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 01 May 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
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