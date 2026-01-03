दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम लंबे वक्त से किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन, अपने व्लॉगिंग के जरिए फैंस से रूबरू होते रहते हैं. इतना ही नहीं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं. हाल ही में शोएब ने नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने खूब सारी बातें की.

व्लॉग में दीपिका ने ये भी बताया कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा दौलत क्या है. वहीं, शोएब इब्राहिम बातों ही बातों में इमोशनल होते हुए नजर आए. व्लॉग में दीपिका गाजर का हलवा बनाती हुई नजर आईं. एक्ट्रेस ने बताया कि वो थोड़ी थकी हुई नजर आ रही हैं, जो व्लॉग में देखने को भी मिला.

दीपिका ने इस दौरान बताया कि वो कोकिलाबेन अस्पताल में गई थीं. उन्होंने कहा कि आज ही 31 दिसंबर को डॉक्टर ने बुलाया था. एक्ट्रेस ने कहा कि अस्पताल में बहुत भीड़ थी, पूरा कॉरिडोर भरा पड़ा था.ऐसे में वो उसी चेयर पर और उसी जगह बैठीं, जहां उन्हें पहली बार कैंसर होने के बारे में पता चला था.

शोएब से पूछा गया ये सवाल

दीपिका ने बताया कि उन्होंने शोएब को फोटो क्लिक करके भेजी और बताया कि उसी चेयर पर बैठी हुई हैं. शोएब ने दीपिका से कहा मत याद दिलाओ. दीपिका ने कहा कि सब पॉजिटिव हुआ नेगेटिव मत सोचो. शोएब ने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि 2025 में उन्होंने क्या सीखा.

शोएब ने बताया कि 2025 में उन्होंने ये सीखा कि इंसान सब कुछ झेल लेता है. लेकिन, अपनों को तकलीफ में नहीं देखा जाता. शोएब ने बताया कि जब दीपिका उस दौर से गुजर रही थीं, तब किसी चीज पर ध्यान नहीं था. ना करियर, ना घर ना खुद का ख्याल होता है. एक्टर इस दौरान इमोशनल होते हुए नजर आए.

दीपिका कहती हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है. ऐसे में अगर आप जिसे चाहते हो, आपके आस पास के लोग ठीक हैं तो उससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है. शोएब ने कहा कि दुआ कीजिए आप और आपके चाहने वाले ठीक रहें. बाकी दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा.

