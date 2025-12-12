दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं. इतना ही नहीं दीपिका और शोएब एक्टिंग के अलावा व्लॉगिंग भी करते हैं. दोनों यूट्यूबर बन चुके हैं. अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ये अपने फैंस से छोटी-बड़ी हर बात शेयर करते रहते हैं.

इसके अलावा दीपिका और शोएब को अक्सर इंटरव्यू देते हुए भी देखा जाता है. हाल ही में दोनों रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की. रश्मि ने शोएब और दीपिका से कहा कि एक चीज जो आप दोनों एक-दूसरे के लिए डे वन से करते आए हो, जो अभी तक नहीं बदली.

शोएब के फोन एडिक्शन से दीपिका को है परेशानी

उसके बाद आपको महसूस होता है कि अरे यार ये तो अब भी सेम ही है. इस पर जवाब देते हुए दीपिका ने कहा कि मेरा तो बहुत क्लियर है. इस बात पर रश्मि ने कहा कि ये सोचना पड़ेगा मतलब ये प्रो हो चुकी है. दीपिका ने कहा कि शोएब का फोन एडिक्शन.

इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने कहा कि शोएब की पहली बीवी उनका फोन है, मैं तो अपने आप को दूसरी बुलाती हूं. दीपिका ने आगे कहा कि वो निक्कू को भी बोलती हैं, पहली बीवी लेकर आ जरा. दीपिका ने बताया कि शोएब और उनकी ज्यादातर लड़ाई फोन की वजह से ही होती है.

View this post on Instagram A post shared by Shoaib Ibrahim (@shoaib2087)

एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जोकि हमें फॉलो करते हैं वो इस बारे में जानते होंगे. इस पर रश्मि ने शोएब से पूछा कि मैं इस बात को लेकर कंफर्म हूं कि इस लड़ाई में आप दीपिका से नहीं जीत पाते होंगे. इस पर शोएब ने कहा कि मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूं.

क्योंकि, ये बिग बॉस जीती हुई है भई, मैं इसके माइंड से खेल ही नहीं सकता. मैं इसके दिमाग से खेल ही नहीं सकता. शोएब की बातें सुन दीपिका हंसने लगती है. रश्मि के पॉडकास्ट में दीपिका और शोएब ने काफी मस्ती की और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar Box Office Day 8: 'धुरंधर' अब कमाई नहीं 'महाकमाई' कर रही, 8वें दिन भयंकर रूप दिखा बॉक्स ऑफिस पर