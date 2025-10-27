हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे

सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे

Satish Shah Death: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार के दौरान साराभाई की टीम ने शो का थीम सॉन्ग गाया था. वहीं अब देवेन भोजानी ने इसकी वजह का खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में किडनी फेल होने की वजह से 74 साल की उम्र में निधन हो गया था. रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन उन्हें 'साराभाई वर्सेस साराभाई' शो से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. इस शो में उन्होंने इंद्रवदन साराभाई का आइकॉनिक किरदार निभाया था. पवन हंस श्मशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान शो की पूरी टीम बेहद भावुक हो गई थी. इस दौरान 'साराभाई...' की टीम ने सतीश शाह की चिता के सामने शो का थीम सॉन्ग गाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी.

शो में साहिल का किरदार निभाने वाले सुमित राघवन, मोनिशा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली और रोसेश साराभाई का किरदार निभाने वाले राजेश कुमार भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद थे. वहीं निर्माता जेडी मजेठिया, निर्देशक देवेन भोजानी और लेखक-निर्देशक आतिश कपाड़िया भी इस मौके पर मौजूद थे.  अभिनेता परेश गणात्रा भी उनके साथ मौजूद थे. 'साराभाई...' का टाइटल ट्रैक गाते हुए, वे अपने आँसुओं को रोक नहीं पाए. वहीं अब देवेन भोजानी ने खुलासा किया है कि सतीश शाह की चिता के सामने टीम ने यह गाना क्यों गाया.

 साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? 
देवेन भोजानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह भले ही पागलपन भरा, काला, अजीब लगे, लेकिन हम साथ में हमेशा यही गाते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं था. ऐसा लगा जैसे इंदु ने खुद ज़िद करके हमें शामिल कर लिया हो रेस्ट इन पीस सतीश शाह जी, मुझे सारा भाई वर्सेस साराभाई आपको निर्देशित करने का सौभाग्य मिला, आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deven Bhojani (@devenbhojani.official)

इस बीच, राजेश कुमार ने लिखा, "अंतिम अलविदा.. साराभाई गाने के बिना पूरा नहीं हो सकता था.. लॉन्ग लिव इंदु.. काका क्या आपने सुना.. मैंने भी गाने की कोशिश कीऔर टीम से भी भावनात्मक प्यार महसूस किया."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajesh Kumar (@rajeshkumar.official)

टीम की श्रद्धांजलि से फैंस हुए भावुक
फैंस को साराभाई की टीम का ये जेस्चर पसंद आया और वे भावुक भी हुए. एक यूज़र ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा, "गाने वाले सभी लोगों का इमोशनल कोशंट बहुत ज़्यादा है. आखिरी बार अलविदा कहने का क्या ही शानदार तरीका है," एक और ने लिखा, "सबके प्यारे इंद्रवदन साराभाई को विदाई देने का यह कितना खूबसूरत तरीका है." एक अन्य ने कमेंट किया, "सचमुच, बेहतरीन टीम की ओर से महान कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि." बता दें कि सतीश शाह की प्रार्थना सभा आज मुंबई में रखी गई है. 


सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे

और पढ़ें
Published at : 27 Oct 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Rajesh Kumar Satish Shah Satish Shah Death Deven Bhojani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
टैरिफ में उलझे रह गए ट्रंप, इधर भारत ने बढ़ा दिया सिरदर्द, चीन के साथ से इस मामले में हुआ बड़ा फायदा
बिहार
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
बिहार चुनाव: ज्योति सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल, पवन सिंह की पत्नी के लिए करेंगे ये काम
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? देवेन भोजानी ने बताई वजह
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? देवेन भोजानी ने बताई वजह
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget