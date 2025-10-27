सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
Satish Shah Death: दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के अंतिम संस्कार के दौरान साराभाई की टीम ने शो का थीम सॉन्ग गाया था. वहीं अब देवेन भोजानी ने इसकी वजह का खुलासा किया है.
दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में किडनी फेल होने की वजह से 74 साल की उम्र में निधन हो गया था. रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन उन्हें 'साराभाई वर्सेस साराभाई' शो से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. इस शो में उन्होंने इंद्रवदन साराभाई का आइकॉनिक किरदार निभाया था. पवन हंस श्मशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान शो की पूरी टीम बेहद भावुक हो गई थी. इस दौरान 'साराभाई...' की टीम ने सतीश शाह की चिता के सामने शो का थीम सॉन्ग गाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी.
शो में साहिल का किरदार निभाने वाले सुमित राघवन, मोनिशा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली और रोसेश साराभाई का किरदार निभाने वाले राजेश कुमार भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद थे. वहीं निर्माता जेडी मजेठिया, निर्देशक देवेन भोजानी और लेखक-निर्देशक आतिश कपाड़िया भी इस मौके पर मौजूद थे. अभिनेता परेश गणात्रा भी उनके साथ मौजूद थे. 'साराभाई...' का टाइटल ट्रैक गाते हुए, वे अपने आँसुओं को रोक नहीं पाए. वहीं अब देवेन भोजानी ने खुलासा किया है कि सतीश शाह की चिता के सामने टीम ने यह गाना क्यों गाया.
साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग?
देवेन भोजानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "यह भले ही पागलपन भरा, काला, अजीब लगे, लेकिन हम साथ में हमेशा यही गाते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं था. ऐसा लगा जैसे इंदु ने खुद ज़िद करके हमें शामिल कर लिया हो रेस्ट इन पीस सतीश शाह जी, मुझे सारा भाई वर्सेस साराभाई आपको निर्देशित करने का सौभाग्य मिला, आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे."
इस बीच, राजेश कुमार ने लिखा, "अंतिम अलविदा.. साराभाई गाने के बिना पूरा नहीं हो सकता था.. लॉन्ग लिव इंदु.. काका क्या आपने सुना.. मैंने भी गाने की कोशिश कीऔर टीम से भी भावनात्मक प्यार महसूस किया."
टीम की श्रद्धांजलि से फैंस हुए भावुक
फैंस को साराभाई की टीम का ये जेस्चर पसंद आया और वे भावुक भी हुए. एक यूज़र ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा, "गाने वाले सभी लोगों का इमोशनल कोशंट बहुत ज़्यादा है. आखिरी बार अलविदा कहने का क्या ही शानदार तरीका है," एक और ने लिखा, "सबके प्यारे इंद्रवदन साराभाई को विदाई देने का यह कितना खूबसूरत तरीका है." एक अन्य ने कमेंट किया, "सचमुच, बेहतरीन टीम की ओर से महान कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि." बता दें कि सतीश शाह की प्रार्थना सभा आज मुंबई में रखी गई है.
