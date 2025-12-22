कितने अमीर हैं अर्जुन रामपाल? धुरंधर एक्टर के बारे में जानें सबकुछ

अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेज का मजा ले रहे हैं. मेजर इकबाल के रोल में उनकी दमदार एक्टिंग सभी को बहुत पसंद आई. फिल्म तीन हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म और एक्टर की चर्चा के बीच, चलिए जानते हैं अर्जुन रामपाल की नेटवर्थ के बारे में.

अर्जुन रामपाल का फिल्मी करियर

अर्जुन रामपाल ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के रूप में कदम रखने से पहले फैशन की दुनिया में काफी लोकप्रिय थे. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैशन डिज़ाइनर रोहित बल ने उन्हें एक पार्टी में देखा और उनके ऑर्गैनिक चार्म से इंप्रेस हुए. अर्जुन का डेब्यू फिल्म ‘मोक्ष’ से होना था, लेकिन इसकी रिलीज़ में देरी हो गई. इसलिए उनकी पहली फिल्म ‘प्यार इश्क और मोहब्बत’ 2001 में रिलीज़ हुई. इसके बाद उन्होंने ‘रॉक ऑन!!’, ‘रा.वन’, ‘डॉन’, ‘ओम शांति ओम’, ‘आई सी यू’, ‘राजनीति’, ‘डैडी’ जैसी कई फिल्मों में काम किया.

कितना है नेटवर्थ ?

अर्जुन रामपाल की नेट वर्थ की बात करें तो वो फिल्मों, एड्स, मॉडलिंग और अपने बिजनेस से मोटी कमाई करते हैं. उनके नेटवर्थ की रिपोर्ट अलग-अलग है. DNA के मुताबिक यह 120 करोड़ रुपये है, जबकि Asianet के मुताबिक यह 350 करोड़ रुपये के करीब है.

अर्जुन रामपाल की पर्सनल लाइफ

अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था. उनके माता-पिता अमरजीत रामपाल (हिंदू ब्राह्मण) और ग्वेन रामपाल सिख हैं. अर्जुन की एक बहन भी है, कोमल रामपाल. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब उनके माता-पिता अलग हुए, तो अर्जुन अपनी मां के साथ रहे. उनकी मां सेंट पैट्रिक स्कूल में टीचर थीं. अर्जुन ने कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की और बाद में हिंदू कॉलेज, दिल्ली से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया.

साल 1998 में अर्जुन रामपाल ने मॉडल मेहर जेसिया से शादी की. इस कपल को दो बेटियां हुईं, माहीका और मायरा. लेकिन 21 साल साथ रहने के बाद, उन्होंने 2019 में अलग होने का फैसला किया. इसके बाद अर्जुन ने गैब्रिएला डेमेट्रियाडेस को डेट करना शुरू किया, जो कि एक साउथ अफ़्रीकी मॉडल हैं और उनसे 15 साल छोटी हैं. एक्टर ने हाल ही में बताया कि वो सगाई कर चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हुई है. इस कपल के दो बेटे हैं, अरिक और आरिव.