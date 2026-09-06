'बिग बॉस 20' में दर्द बयां कर रो पड़ीं ईशा रिखी, सलमान खान ने दी ये सलाह
'बिग बॉस 20' की शुरुआत पर सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट का परिचय करते हुए उनसे बातचीत भी की. वहीं एक्ट्रेस और रैपर बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी को उन्होंने एक अहम सलाह भी दी.
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने 'बिग बॉस' के नए सीजन के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी की. बिग बॉस 20 की शुरुआत 6 सितंबर से हो चुकी है और नए सीजन को भी सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं. हर सीजन की तरह नए सीजन में भी कई मशहूर चेहरे बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. बिग बॉस 20 का हिस्सा एक्ट्रेस और रैपर बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी भी हैं. पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव को लेकर ईशा भावुक हो गई थीं. इस पर सलमान खान ने उन्हें बड़ी सलाह दी.
बिग बॉस के घर में एंट्री करते ही भावुक हुईं ईशा रिखी
ईशा रिखी पंजाबी एक्ट्रेस हैं. पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद अब ईशा रिखी बिग बॉस के घर में फैंस का मनोरंजन करने के लिए आ चुकी हैं. बिग बॉस के मंच पर वो अपना परिचय देते हुए इमोशनल हो गई थीं. वहीं जब सलमान से उनका सामना हुआ तब भी उनका दर्द छलक पड़ा.
सलमान खान ने इस दौरान ईशा रिखी को लाइफ में आगे बढ़ने (मूव ऑन) की सलाह दी. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो पर्सनल मामले हैं, उन्हें पर्सनल ही रहना चाहिए.
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बादशाह से 5 महीने में ही हुआ तलाक
बता दें कि ईशा रिखी का हाल ही में रैपर बादशाह से तलाक हुआ था और तलाक के कुछ दिनों बाद ही एक्ट्रेस बिग बॉस के घर में आ चुकी हैं. ईशा रिखी ने बादशाह से इसी साल मार्च में शादी की थी. हालांकि ये रिश्ता पांच महीने भी नहीं चल पाया. मार्च में हुई दोनों की शादी अगस्त के अंत तक खत्म हो गई. हालांकि न ही ईशा और न ही बादशाह ने अपने तलाक की वजह का खुलासा किया.