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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान

'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर आसिफ खान कम वोट मिलने की वजह से घर से बेघर हो गए हैं. इसी के साथ शो में उनका सफर खत्म हो गया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है. इसी बीच घर में एक और चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पॉपुलर एक्टर आसिफ खान 'बिग बॉस 20' से एविक्ट हो गए हैं. बताया जा रहा है कि कम वोट मिलने की वजह से उन्हें घर से बेघर होना पड़ा है. इसके साथ ही शो में उनका सफर खत्म हो गया है.

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कम वोट मिलने से आसिफ खान का सफर हुआ खत्म

'बिग बॉस' से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बिग बॉस तक' के मुताबिक, एक्टर आसिफ खान का शो में सफर खत्म हो गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड में घर से बेघर हो जाएंगे. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक आसिफ खान के एविक्शन को लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

 
 
 
 
 
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कब और कहां देखें 'बिग बॉस 20'?

'बिग बॉस 20' को आप टीवी और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. शो का नया एपिसोड रोज रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है, जहां दर्शकों को 24 घंटे लाइव देखने की सुविधा भी मिलती है. वहीं, टीवी पर इसके नए एपिसोड कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किए जाते हैं.

कौन हैं आसिफ खान?

आसिफ खान हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज के जाने-माने एक्टर हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पंचायत' में गणेश यानी 'दामाद जी' का किरदार निभाकर मिली. उनका 'गजब बेइज्जती है' वाला डायलॉग भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके अलावा वो 'मिर्जापुर', 'पाताल लोक' और 'जामताड़ा' जैसी सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Aasif Khan Bigg Boss 20
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