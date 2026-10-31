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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'दिल की बेवफाइयां' में दिखेगी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की जोड़ी, जानें- कब है प्रीमियर

'दिल की बेवफाइयां' में दिखेगी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की जोड़ी, जानें- कब है प्रीमियर

टीवी एक्टर गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या जल्द ही नए शो 'दिल की बेवाइयां' में साथ नजर आ सकते हैं. शो के नाम से पर्दा उठा दिया है, वहीं नवंबर के आखिरी में इसके शुरू होने की चर्चा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 10:38 AM (IST)
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टीवी एक्टर गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या इन दिनों अपने अपकमिंग शो को लेकर चर्चा में हैं. टीजर में दोनों को बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस पहुंचते देख फैंस के बीच उनके नए शो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी. अब मेकर्स ने शो के नाम का भी खुलासा कर दिया है. दोनों जल्द ही 'दिल की बेवफाइयां' में नजर आएंगे.

'दिल की बेवफाइयां' नाम के इस रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा को एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है.

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पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे गौरव-श्रद्धा 
दोनों कलाकार पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे. 'दिल की बेवफाइयां' में श्रद्धा आर्या  जानकी का रोल निभा रही हैं. वहीं, गौरव खन्ना मानव के किरदार में नजर आएंगे.

ये शो 'अनुपमा' के बाद गौरव और 'कुंडली भाग्य' के बाद श्रद्धा की डेली फिक्शन में वापसी का भी मौका होगा. 'कुंडली भाग्य' से लंबे समय तक जुड़ी रहीं श्रद्धा दूसरी बार बालाजी के साथ काम करेंगी, जबकि गौरव पहली बार एकता के किसी शो का हिस्सा बनेंगे.

 
 
 
 
 
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इस जोड़ी को लेकर एकता कपूर ने कहा, 'दोनों को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है और मैं लंबे समय से इन्हें एक साथ पर्दे पर देखना चाहती थी. अब जब यह आखिरकार होने जा रहा है, तो मैं उत्साहित भी हूं और थोड़ी नर्वस भी. अभी से सोच रही हूं कि दर्शक इन्हें साथ देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे!'

शो का नाम सामने आने के साथ ही इसे दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारियां भी जारी हैं. हाल ही में गौरव और श्रद्धा ने इस नई शुरुआत से पहले एक पूजा में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आए. फिलहाल शूटिंग शुरू नहीं हुई है और शो के लिए 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के सेट में बदलाव किए जा रहे हैं.

नवंबर के आखिरी में हो सकता प्रीमियर
'दिल की बेवफाइयां' को दिवाली के बाद, नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च करने की तैयारी है. इसके स्टार प्लस पर रात 9 बजे प्रसारित होने की उम्मीद है. हालांकि, चैनल ने अभी इसकी शुरुआत की तारीख और प्रसारण समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna
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