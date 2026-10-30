एक्सप्लोरर
करवा चौथ पर फेमिनिज्म की बहस से चिढ़ीं देवोलीना, बोलीं - 'दूसरों का त्योहार क्यों खराब करना'
टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने खुद करवाचौथ का व्रत नहीं रखा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधा है. उन्होंने बताया कि वो सोमवार का व्रत रखती हैं फिर करवाचौथ का क्यों नहीं?
करवाचौथ पर अक्सर फेमिनिज्म और पैट्रियार्की से जुड़ी बहस छिड़ जाती है. अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भी इस बहस में कूद पड़ी हैं. उन्होंने अपनी राय रखते हुए इसे कपल्स की पर्सनल च्वाइस बताया है.
हालांकि, देवोलीना खुद करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं. उन्होंने अपनी लंबी पोस्ट में इसका कारण भी बताया है. खुद इस परंपरा को नहीं निभाने के बाद भी देवोलीना उन लोगों के सपोर्ट में उतरी हैं, जो इस परंपरा को मानते हैं.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेलीविजन
प्रिंस नरूला की फोटो देखकर युविका चौधरी ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, सामने आई भावुक झलक
टेलीविजन
अर्जुन बिजलानी ने दिखाया अपना आलीशान फार्महाउस, खूबसूरती देख आप भी रह जाएंगे हैरान
टेलीविजन
सलमान को देखकर घबरा गई थीं ये एक्ट्रेस, पहली मुलाकात में कर दी थी ऐसी हरकत
टेलीविजन
सर्जरी के बाद जंगल में कैमरा लेकर दौड़े थे बीपी सिंह, CID के इस एपिसोड ने बनाया था रिकॉर्ड
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
दिवाली के लिए बेस्ट हैं तारक मेहता की बबीता जी के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, आप भी करें ट्राई
Advertisement