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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकरवा चौथ पर फेमिनिज्म की बहस से चिढ़ीं देवोलीना, बोलीं - 'दूसरों का त्योहार क्यों खराब करना'

करवा चौथ पर फेमिनिज्म की बहस से चिढ़ीं देवोलीना, बोलीं - 'दूसरों का त्योहार क्यों खराब करना'

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने खुद करवाचौथ का व्रत नहीं रखा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विरोध करने वाले लोगों पर निशाना साधा है. उन्होंने बताया कि वो सोमवार का व्रत रखती हैं फिर करवाचौथ का क्यों नहीं?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 11:25 AM (IST)
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करवाचौथ पर अक्सर फेमिनिज्म और पैट्रियार्की से जुड़ी बहस छिड़ जाती है. अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भी इस बहस में कूद पड़ी हैं. उन्होंने अपनी राय रखते हुए इसे कपल्स की पर्सनल च्वाइस बताया है.

हालांकि, देवोलीना खुद करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं. उन्होंने अपनी लंबी पोस्ट में इसका कारण भी बताया है. खुद इस परंपरा को नहीं निभाने के बाद भी देवोलीना उन लोगों के सपोर्ट में उतरी हैं, जो इस परंपरा को मानते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Devoleena Bhattacharjee
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