हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन21 साल की अशनूर कौर खेल रहीं तलाकशुदा एक्टर अभिषेक बजाज संग गेम? सलमान खान ने दिखाया एक्ट्रेस का असली चेहरा

21 साल की अशनूर कौर खेल रहीं तलाकशुदा एक्टर अभिषेक बजाज संग गेम? सलमान खान ने दिखाया एक्ट्रेस का असली चेहरा

Bigg Boss 19: सलमान खान ने गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की क्लास लगाने के बाद एक्ट्रेस अशनूर कौर का भी पर्दाफाश किया. साथ ही अभिषेक बजाज को एक्ट्रेस की दोस्ती का सच बताया.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Sep 2025 02:25 PM (IST)

सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ पहले दिन से ही काफी सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं इस हफ्ते वीकेंड के वार सलमान खान कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई. साथ ही एक्ट्रेस अशनूर कौर पर भी सलमान भड़कते हुए नजर आए. उन्होंने अभिषेक बजाज को उनकी दोस्त का असली चेहरा भी दिखाया. इसका प्रोमो सामने आया है. जो काफी वायरल हो रहा है.

सलमान ने खोली अशनूर की पोल

‘बिग बॉस 19’ का लेटेस्ट प्रोमो JioHotstar Reality के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है. इसमें सलमान खान अशनूर पर तंज कसते हुए दिखाई दिए. सलमान एक्ट्रेस से पूछते हैं कि क्या अभिषेक उनकी वजह से घर के कैप्टन बने हैं या अपने दम पर जीते हैं. तो अशनूर कहती हैं वो खुद जीता है. फिर सलमान खान कहते हैं कि अशनूर तुमने पहले अभिषेक को नॉमिनेशन में सेफ नहीं किया फिर तुम आवेज के सामने झूठ बोल रही हो कि अभिषेक ने कैप्टेंसी तुम्हारी वजह से जीती है, तो ये कैसी दोस्ती है?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कैप्टनसी टास्क में अशनूर ने बोला झूठ?

सलमान खान की ये बात सुनकर सिर्फ अभिषेक ही नहीं पूरा घर शॉक्ड हो जाता है. इसी बीच नेहल भी कहती हैं कि अशनूर ने सिर्फ ऑडियंस के लिए अभिषेक से दोस्ती की है. दरअसल हाल ही में घर में कैप्टनसी टास्क हुआ था. जिसे अभिषेक ने अपने दम पर जीता था. लेकिन अशनूर टास्क खत्म होने के बाद आवेज से बात करते हुए कहती है कि वो मेरी वजह से बना है, क्योंकि टास्क मैं ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन अभिषेक को जीतने के लिए मैं वापिस उतर गई. ताकि अभिषेक कैप्टन बन सके.

अशनूर-अभिषेक के रिश्ते पर क्या बोले घरवाले?

बता दें कि अशनूर कौर और अभिषेक बजाज घर में हमेशा एकसाथ नजर आते हैं. ऐसे में दोनों की रिश्ते पर सोशल मीडिया यूजर्स के साथ अब घरवाले भी सवाल उठाने लगे हैं. हालांकि अशनूर ने इसे हमेशा दोस्ती ही बताया है. वहीं कुछ घरवालों को ये भी मानना है कि अशनूर सिर्फ गेम के लिए और ऑडियंस को दिखाने के लिए अभिषेक के साथ है. अब वीकेंड के वार के बाद दोनों की दोस्ती में दरार आती है या ये पहले जैसी रहती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा.

Published at : 21 Sep 2025 02:25 PM (IST)
Ashnoor Kaur Abhishek Bajaj SALMAN KHAN Bigg Boss 19
