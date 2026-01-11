सलमान खान का शो बिग बॉस 19 बेशक खत्म हो चुका है. लेकिन, इसके कंटेस्टेंट अभी भी लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आ रहे हैं.मालूम हो दुबई में बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे कंटेस्टेंट शामिल हुए थे.तान्या मित्तल ने इस दौरान चमचमाती कार में एंट्री मारी थी.

उसके बाद उन्हें प्राइवेट जेट और प्लेन में घूमते देखा गया. तान्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अभी पिक्चर बाकी है.उनके पोस्ट को देख ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद से तान्या लगातार लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि वो झूठ नहीं बोल रही थीं.

तान्या ने किया केक फ्लॉन्ट

तान्या मित्तल ने इसी बीच सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में तान्या को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा जा सकता है.वीडियो में तान्या अपना बर्थडे केक फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

वहीं, तान्या के सामने तीन चीयर लीडर्स डांस करती दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा तान्या की टेबल पर ढे़र सारा खाना भी रखा है.तान्या को वीडियो में ग्रीन कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है. अपने लुक को तान्या ने शानदार नेकपीस के संग कंप्लीट किया है.वीडियो में तान्या को जमकर पोज देते देखा जा सकता है.

तान्या की इस वीडियो को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर खूब पैसे फूंके हैं.तान्या की अमीरी को देख फैंस हैरान नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए तान्या ने खुद को जन्मदिन की बधाई दी है. तान्या ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'हैप्पी बर्थडे टू मी.'तान्या की इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उन्हें जमकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. ये तो हर कोई जानता है कि तान्या को लग्जरी लाइफ जीना बेहद पसंद है.

