सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इन दिनों बिग बॉस 17 में नजर आ रहे हैं. बिग बॉस के घर में अमाल लड़ाई-झगड़े करते हुए नजर आते हैं. जिसकी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. अपनी बदतमीजी की वजह से अमाल कई बार वीकेंड के वार में सलमान खान से भी डांट खा चुके हैं. अमाल के पिता डब्बू मलिक भी एक बार उन्हें शो में समझाने के लिए आए थे. डब्बू ने अब खुलासा किया है कि लोग उनकी परवरिश पर नेगेटिव सवाल उठा रहे हैं.

डब्बू मलिक ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बेटे अमाल मलिक के बारे में बात की है. शो में अमाल कई बार गाली देते हुए नजर आए हैं. वो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाता है और बिग बॉस के घर में बवाल भी हो जाता है. डब्बू ने अब इंटरव्यू में बेटे को लेकर बात की है.

लोग कर रहे हैं नेगेटिव कमेंट

डब्बू मलिक ने कहा- 'सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, वो बहुत दुख देती है. मैंने कभी खुद को स्टार नहीं समझा. हम नॉर्मल म्यूजिशियन हैं. लेकिन अचानक जो धमाका हुआ है, उससे पता चलता है कि बिग बॉस की पावर बहुत बड़ी है, बहुत कुछ हुआ है. मैंने कभी इस तरह की भाषा नहीं सुनी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. इस उम्र में, मैं इस तरह की गालियां नहीं सुन सकता. मेरी परवरिश को लेकर मुझे टारगेट किया गया है. एक पिता के तौर पर, मुझ पर शक किया जा रहा है, मुझे गलत बातें बताई जा रही हैं, और मैं सब कुछ सुन रहा हूं. आप किसी को रोक नहीं सकते.'

डब्बू मलिक ने आगे कहा- 'जब मैंने पहले कुछ एपिसोड देखे, तो मैं चौंक गया क्योंकि कहानी एक अलग दिशा में जा रही थी. मैं उत्साहित था कि अमाल पॉपुलर हो जाएगा, गाने गाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि घर में आपके आस-पास एक साइकोलॉजिकल बबल बन जाता है, आप एक खास तरह से व्यवहार करने लगते हैं, और शायद आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता.'

