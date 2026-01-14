एक्सप्लोरर
जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे
Neil Nitin Mukesh Birthday Special: चाइल्ड आर्टिस्ट से बॉलीवुड एक्टर बने नील नितिन मुकेश अपनी फिल्मों और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ कितनी है
बॉलीवुड के स्टाइलिश और टैलेंटेड एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपने अलग अंदाज़ और दमदार किरदारों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर लीड एक्टर बनने तक उनका फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा है.काफी फैंस का सवाल होता है की एक्टर की नेटवर्थ कितनी है तो आईए उनके बर्थडे के मौके पर उनके बारे में जानें.
