जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 05:39 PM (IST)
बॉलीवुड के स्टाइलिश और टैलेंटेड एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपने अलग अंदाज़ और दमदार किरदारों से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर लीड एक्टर बनने तक उनका फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा है.काफी फैंस का सवाल होता है की एक्टर की नेटवर्थ कितनी है तो आईए उनके बर्थडे के मौके पर उनके बारे में जानें.

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर नील नितिन मुकेश अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइल और रॉयल लाइफस्टाइल को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं.
इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और फैंस उनके हर नए प्रोजेक्ट और पोस्ट पर नजर रखते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बताती है कि वो न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि असल जिंदगी में भी काफी क्लासी अंदाज में रहते हैं.
Published at : 14 Jan 2026 05:39 PM (IST)
