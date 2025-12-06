हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बिग बॉस 19' फिनाले के पहले ही दीपिका कक्कड़ का ऐलान, फरहाना भट्ट को कह दिया विनर

Dipika Kakar Supports Farrhana Bhatt: जैसे-जैसे बिग बॉस का फिनाले नजदीक आ रहा है सभी ने विनर का कयास लगाना शुरू कर दिया है. अब दीपिका कक्कड़ भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में उतर चुकी हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 Dec 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

24 अगस्त, 2025 से शुरू हुआ टीवी का मोस्ट एंटरटेनिंग शो बिग बॉस 19 अब अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ चुका है.7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और कौन सा कंटेस्टेंट अपने घर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी लेकर जाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले ही बिग बॉस 12 की विनर रही टीवी एक्ट्रेस और कैंसर सर्वाइवर दीपिका कक्कड़ ने बताया है कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और शो का विनर किसको बनना चाहिए.

फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट में आईं दीपिका कक्क्ड़ 
टीवी एक्ट्रेस और कैंसर सर्वाइवर दीपिका कक्कड़ ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने फरहाना की वीडियो री-पोस्ट कर लिखा, 'क्या जर्नी रही है फरहाना आपकी, स्ट्रोंग, निडर और नो फिल्टर, आप सबसे ज्यादा बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना डिजर्व करती हैं.' एक्ट्रेस के पोस्ट से साफ है कि वे फरहाना भट्ट को सपोर्ट करती हैं और उन्हें ही शो को जीतते हुए देखना चाहती हैं.

दीपिका कक्कड़ ने जिस वीडियो को रि-पोस्ट किया है, उसमें शुरुआत से अब तक की फरहाना की जर्नी दिखाई गई है. शो में एंट्री लेते हुए फरहाना ने सलमान खान के सामने कह दिया था कि वे उन्हें शो की विनर भी बुला सकते हैं. पहले तो एक्टर सलमान खान भी फरहाना के कॉन्फिडेंस से हैरान हुए थे, लेकिन शो में आने के बाद सलमान ने उनकी सबसे ज्यादा क्लास लगवाई थी.
बिग बॉस 19' फिनाले के पहले ही दीपिका कक्कड़ का ऐलान, फरहाना भट्ट को कह दिया विनर

पहले ही रिवील हुआ था विनर का नाम?
बिग बॉस 19 के फाइनल से पहले प्रणीत बोरे के शो जीतने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. सोशल मीडिया पर प्रणीत बोरे की फोटो बिग बॉस 19 की ट्रॉफी के साथ वायरल हुई थी. कुछ लोगों ने फोटो को एआई-जनरेटेड बनाया, जबकि कुछ यूजर्स ने फोटो को असली लीक फोटो बताया. खैर, शो के ग्रैंड फिनाले में 1 दिन से भी कम का समय बचा है, और देखना होगा कि शो की ट्रॉफी किसके नाम होती है.

कब और देखें 'बिग बॉस 19' का फिनाले? 
शो के फाइनल में अभी पांच फाइनलिस्ट बचे हैं, जिनमें गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणीत बोरे, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट शामिल हैं. फाइनल के लिए वोटिंग लाइन्स भी खोली जा चुकी हैं, जिससे आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं. शो का ग्रैंड फिनाले कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, जोकि रात 9 बजे से शुरू होगा, जबकि कलर्स पर शो रात 10 बजकर 30 मिनट पर प्रसारित होगा.

Published at : 06 Dec 2025 04:45 PM (IST)
Dipika Kakar Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt
