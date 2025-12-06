बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते हैं. चाहे वह उनकी एक्टिंग हो, एक्शन सीक्वेंस हों या को-एक्टर्स के साथ रोमांस, सनी ने दशकों से दर्शकों को हमेशा इम्प्रेस किया वहीं एक्टर की पत्नी पूजा देओल ने न तो कभी फिल्मों में काम किया है और वे हमेशा लाइमलाइट से दूर भी रही हैं. फैंस को ये काफी हैरानी भरा लगता है. वहीं एक बार एक्टर ने पत्नी के लाइमलाइट से दूर रहने की वजह का खुलासा किया था.

क्यों लाइमलाइट से दूर रहती हैं सनी देओल की पत्नी पूजा?

एक बार जब सनी देओल से पूछा गया था कि क्या लाइमलाइट में न रहना उनकी पत्नी पूजा का जानबूझकर लिया गया फैसला था, तो सनी ने 2013 में डेक्कन क्रॉनिकल को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि पूजा को "लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया था."

वहीं 'बॉर्डर 2' अभिनेता से यह भी पूछा गया कि क्या उनके परिवार की महिलाओं, जैसे उनकी मां प्रकाश देओल और उनके भाई बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल, को घर के मर्दों ने लाइमलाइट से दूर रहने के लिए कहा था तो सनी ने फिर से क्लियर किया, "यह सच नहीं है. न तो मेरी मां और न ही मेरी पत्नी को लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था. मेरी पत्नी अपनी मर्ज़ी से काम लेती हैं, उन्हें हमेशा अपने फैसले लेने की आज़ादी रही है. पब्लिकली सामने न आना उनका अपना फ़ैसला है, जैसा कि मैंने कहा, न तो मेरे पिता और न ही मैंने अपने परिवार की महिलाओं को हमारे नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया है."





पर्दे के पीछे बेहद शांत हैं सनी देओल

सनी देओल को अक्सर पर्दे पर एक उग्र, ज़बरदस्त एक्शन स्टार के रूप में देखा जाता है. लेकिन पर्दे के पीछे, वह कहते हैं कि वह एक शांत और ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं. उन्होंने बताया, "पिछले कुछ सालों में मुझे एहसास हुआ है कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे पिता परिवार के मुखिया हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मुझे परिवार को मैनेज करना पड़ता है. मैं अपने भाई बॉबी और चचेरे भाई अभय के लिए एक बड़े भाई और अपने बेटों करण और राजवीर के लिए एक ज़िम्मेदार पिता रहा हूं, हां, कुछ बातें मुझे परेशान करती हैं. हर किसी की तरह, मैं भी कभी-कभी अपना आपा खो देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शांत रहने की कला में महारत हासिल कर ली है.”

सनी और पूजा ने 1984 में की थी शादी

सनी और पूजा ने 1984 में शादी की थी, इन वर्षों में, इस जोड़े ने अपने दो बेटों, करण देओल और राजवीर देओल के साथ एक मज़बूत परिवार बनाया है. करण ने 2019 में 'पल पल दिल के पास' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि राजवीर ने 2023 में 'दोनों' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. दोनों बेटों के फिल्मों में आने के बावजूद, पूजा लाइमलाइट से दूर ही रही हैं.