'अनुपमा' के सिर पर इन दिनों जुजून सवार नजर आ रहा है. अनुपमा ने कसम खा ली है कि वो प्रकाश को खत्म करके रहेगी. अब तक शो में देखने को मिला कि, जैसे ही राही को वो बचाने निकलती है, बारिश होने लगी है. अनुपमा अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचा लेती है.

वहीं, एक बार फिर से राही अतीत के बारे में बात करती दिखती है. अनुपमा को वो याद दिलवाती है कि कैसे उसने उसके साथ भेदभाव किया है. इसी बीच शो की कहानी में जबरदस्त धमाका होने वाला है.अनुपमा जल्द ही अब शाह हाउस लौटेगी.

राही को होगा अनुपमा के प्यार का एहसास

घर वापसी से पहले वो प्रकाश की अक्ल ठिकाने लगा देगी.शाह हाउस पहुंचने के बाद वो समर के हमशक्ल से मिलने वाली है. उस लड़के को देख अनुपमा सदमे में चली जाएगी.अब जब राही को अनुपमा ने बचा लिया है तो उसे एहसास होगा कि उसकी मां उसे कितना प्यार करती है.

माही की इज्जत पर हाथ डालेगा गौतम

दूसरी तरफ गौतम ने कोठारी हाउस में एंट्री ले ली है. वो माही की इज्जत पर हाथ डालने वाला है.प्रार्थना की तबीयत बिगड़ जाएगी. ऐसे में परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर भागने वाले हैं. जल्द ही वो बच्चे को जन्म देगी.

हालांकि, गौतम को इसकी जैसे ही भनक लगेगी वो बच्चे को किडनैप करने की प्लानिंग करेगा.वो बदला लेने के लिए बच्चे को ही नुकसान पहुंचाने वाला है. बच्चा किडनैप होते ही अनुपमा का पारा हाई हो जाएगी. अनुपमा फिर से डंडा लेकर गौतम के पीछे निकल जाएगी.

ये भी पढ़ें:-छठ से पहले रिलीज हुआ 'नइहर के छठिया' भक्ति गीत, ब्यूटी पांडे की मीठी आवाज ने जीता दिल