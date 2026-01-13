भारती सिंह हमेशा से एक बेटी चाहती थीं, ये तो हर कोई जानता है. लेकिन, कॉमेडियन की ये इच्छा अधूरी ही रह गई. वहीं, अब उनका कहना है कि अच्छा हुआ जो बेटी नहीं हुई.अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक उन्हें हो क्या गया.भारती ने हाल ही में अपने मन की बात बताई है.

इतना ही नहीं उन्होंने रोते हुए अपने दिल का हाल बताया.भारती शिद्दत से एक बेटी की मां बनना चाहती थीं. लेकिन, दोबारा भी उन्हें बेटा हुआ. हालांकि, उन्होंने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की. लेकिन, अब उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी.

गोला की बात सुन इमोशनल हुई भारती

चलिए बताते हैं ऐसा क्यों कहा..बता दें, एक व्लॉग में भारती ने बताया था कि उनके बड़े बेटे गोला ने घर छोड़कर जाने की बात कही थी. उसने कहा था कि मेरा बैग पैक कर दो. गोला के इस बात को सुन भारती इमोशनल हो गई थीं.उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि ऐसा नहीं कहते.

इसके बाद भारती ने कहा कि बेटियां एक दिन अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती हैं. ये कितना दुख का पल होता है.भारती ने कहा,'ऐसा लगता है कि शुक्र है भगवान का जो बेटी नहीं है. वरना मैं तो मर ही जाती. ये सोचकर कि इसे पाल-पोसकर, बड़ा करके इसकी शादी कर देनी है.

गोले ने यूंही एक बात बोल दी कि मैं चला जाऊंगा..' भारती ने आगे कहा,'धन्य हैं वो मां-बाप जिनकी बेटियां हैं. जो इतना पढ़ा-लिखा कर, इतना संस्कारी बनाकर अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं.दिल पर पत्थर रख लेते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे बहोते हैं जो मां-बाप को घर से ही निकाल देते हैं.

भारती की बातों को सुनकर फैंस इमोशनल हो गए.उनका कहना है कि कॉमेडियन को ये सब ना सोचते हुए सिर्फ खुश रहना चाहिए और अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए. एक यूजर ने कहा कि अब भारती को बस करना चाहिए, जबसे डिलीवरी हुई है तबसे वो बेटा और बेटी का रट लगा रही है.

