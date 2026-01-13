भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.एक्टर के 40वें बर्थडे पार्टी से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे. वीडियो में महिमा सिंह संग पवन सिंह की नजदीकियां देखने को मिली थी.

उसके बाद से लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए.यहां तक कहा गया कि पवन सिंह ने गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली है.अब पवन सिंह को अक्सर महिमा के संग ही देखा जा रहा है. एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कुछ नए वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो और महीमा काफी करीब नजर आ रहे हैं.

पवन सिंह और महिमा की दिखी शानदार केमिस्ट्री

पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के उन एक्टर में से एक हैं, जिनका नाम किसी ना किसी के साथ अक्सर जुड़ता ही रहा है. लेकिन, इस बार उनकी शादी की चर्चा हो रही है. महिमा और पवन सिंह जैसे एक-दूसरे के संग नजर आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि दोनों ने शादी कर ली है.

View this post on Instagram A post shared by Badak Singh (@badaksingh999)

एक्टर के 40वें बर्थडे के दौरान महिमा पूरे वक्त उनके साथ थीं.लेटेस्ट वीडियो में पवन और महिमा दोनों ही हाथ सेकते नजर आ रहे हैं. हालांकि, कहा जा रहा है कि ये वीडियो शूट का है. वीडियो में दोनों की बेहद ही शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. पवन सिंह और महिमा की जो दूसरी वीडियो सामने आई है, उसमें दोनों को किसी पार्टी में देखा जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐒𝐡𝐮𝐛𝐡𝐚𝐦 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 (@rajput_shubhamsingh999)

पवन सिंह के बगल में महिमा ऐसे बैठी हुई हैं, जैसे उनकी पत्नी हों.वैसे तो कई दिनों से पवन सिंह की तीसरी शादी का शोर है. लेकिन, एक्टर ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. अभी तक महिमा को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की है. इतना ही नहीं बल्कि महिमा सिंह ने भी पवन सिंह संग नाम जोड़े जाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

