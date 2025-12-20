भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया 19 दिसंबर 2025 को दूसरी बार बेटे के पेरेंट्स बने. मालूम हो भारती टीवी शो लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग पर जाने के लिए तैयार हो रही थीं. उसी दौरान कॉमेडियन का वॉटर बैग फट गया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया. जहां, उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया.

बता दें इस दौरान उनके पति हर्ष लिंबाचिया हर पल साथ थे. हालांकि, पेरेंट्स बनने के बाद इस कपल ने ऑफिशियल तौर पर कोई घोषणा नहीं की थी.लेकिन, आज यानी 20 दिसंबर को हर्ष और भारती ने सोशल मीडिया पर एक बेहद ही प्यारा वीडियो शेयर किया और बताया कि वो दोबारा से बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं.

वीडियो में स्टनिंग लगीं भारती

भारती सिंह और हर्ष ने बेटे के आगमन की घोषणा करने के लिए जो वीडियो शेयर की है वो कॉमेडियन के मैटनिटी शूट के दौरान का है. वीडियो में भारती व्हाइट गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद ही स्टनिंग लग रही हैं. वहीं, हर्ष को भी भारती से ट्विनिंग करते हुए देखा गया. इतना ही नहीं वीडियो शूट के लिए बैकग्राउंट भी व्हाइट रखा गया.

वीडियो में भारती और हर्ष बेबी के कपड़े को क्लिप लगाकर टांगते हुए दिखे. साथ ही सोनोग्राफी वगैरा की भी एक झलक देखने को मिली. उसके बाद हर्ष ने रोमांटिक अंदाज में भारती को हग किया. वीडियो देख अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कपल अपने बच्चे के स्वागत को लेकर कितना एक्साइटेड था.

भारती और हर्ष ने सोशल मीडिया पर जबसे अनाउंसमेंट की वीडियो शेयर की है, तबसे फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं. बता दें भारती हमेशा से चाहती थीं कि उन्हें बेटी हो लेकिन इस बार भी उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई. हालांकि, कपल बेटे के जन्म पर भी काफी खुश है.

