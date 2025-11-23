हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर

BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते शॉकिंग एविक्शन हुआ है. वीकेंड का वार में एकता कपूर ने दो घरवालों को अपने शो का ऑफर बी दिया. वहीं आज 'गुस्ताख इश्क' की स्टार कास्ट भी शो में पहुंची थी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Nov 2025 10:27 PM (IST)
'बिग बॉस 19' में आज वीकेंड का वार में आज एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है. आज के एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने घरवालों से कुछ टास्क कराए. वहीं प्रोड्यूसर एकता कपूर ने घर के दो सदस्यों को अपने शो का ऑफर दिया. इसके अलावा मनीष मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म गुस्ताख इश्क की स्टार कास्ट के साथ पहुंचे.

एकता कपूर ने अमाल मलिक और तान्या मित्तल को अपने शो का ऑफर दिया. इस दौरान तान्या ने एकता से कहा- 'थैंक्यू मैम. मैं कुनिका मैम से कह ही रही थी कि मेरा सपना था कि मैं आपके शो में काम करूं.' इसके बाद गौरव खन्ना ने तान्या को छेड़ते हुए कहा- 'तुम और अमाल स्क्रीन पर कपल अच्छे लगोगे.' वहीं कुनिका ने तान्या को सलाह दी- 'अच्छी एक्टिंग करना, हमारी नाक मत कटा देना.'

'बिग बॉस 19' में पहुंची गुस्ताख इश्क की स्टार कास्ट
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. ऐसे में वो फिल्म के लीड एक्टर्स विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के था 'बिग बॉस 19' के स्टेज पर पहुंचे थे. इनके सामने फरहाना ने शायरी सुनाई तो वहीं शहबाज बदेशा ने इंग्लिश में कविता सुनाई. इसके बाद सभी घरवालों को एक टास्क दिया गया जिसमें हर कंटेस्टेंट को एक शायरी दी गई जो उन्हें किसी दूसरे कंटेस्टेंट को डेडीकेट करनी थी.

'बिग बॉस 19' के घर से बेघर हुईं ये सदस्य
इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में शहबाज बदेशा के अलावा सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे. कुनिका सदानंद, मालती चहर, अमाल मलिक, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट नाम इस वीक नॉमिनेटेड थे. कम वोट मिलने की वजह से कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गई हैं. जाते-जाते उन्होंने तान्या और मालती से सॉरी कहा और बाकी घरवालों के लिए कहा- 'टेढ़े हैं पर मेरे हैं.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 23 Nov 2025 10:13 PM (IST)
Tags :
Weekend Ka Vaar Malti Chahar Kunickaa Sadanand Bigg Boss 19
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
