BB19 Weekend Ka Vaar: घर से बेघर हुआ ये कंटेस्टेंट, तान्या-अमाल को मिला एकता कपूर के शो का ऑफर
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते शॉकिंग एविक्शन हुआ है. वीकेंड का वार में एकता कपूर ने दो घरवालों को अपने शो का ऑफर बी दिया. वहीं आज 'गुस्ताख इश्क' की स्टार कास्ट भी शो में पहुंची थी.
'बिग बॉस 19' में आज वीकेंड का वार में आज एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है. आज के एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने घरवालों से कुछ टास्क कराए. वहीं प्रोड्यूसर एकता कपूर ने घर के दो सदस्यों को अपने शो का ऑफर दिया. इसके अलावा मनीष मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म गुस्ताख इश्क की स्टार कास्ट के साथ पहुंचे.
एकता कपूर ने अमाल मलिक और तान्या मित्तल को अपने शो का ऑफर दिया. इस दौरान तान्या ने एकता से कहा- 'थैंक्यू मैम. मैं कुनिका मैम से कह ही रही थी कि मेरा सपना था कि मैं आपके शो में काम करूं.' इसके बाद गौरव खन्ना ने तान्या को छेड़ते हुए कहा- 'तुम और अमाल स्क्रीन पर कपल अच्छे लगोगे.' वहीं कुनिका ने तान्या को सलाह दी- 'अच्छी एक्टिंग करना, हमारी नाक मत कटा देना.'
'बिग बॉस 19' में पहुंची गुस्ताख इश्क की स्टार कास्ट
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. ऐसे में वो फिल्म के लीड एक्टर्स विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के था 'बिग बॉस 19' के स्टेज पर पहुंचे थे. इनके सामने फरहाना ने शायरी सुनाई तो वहीं शहबाज बदेशा ने इंग्लिश में कविता सुनाई. इसके बाद सभी घरवालों को एक टास्क दिया गया जिसमें हर कंटेस्टेंट को एक शायरी दी गई जो उन्हें किसी दूसरे कंटेस्टेंट को डेडीकेट करनी थी.
'बिग बॉस 19' के घर से बेघर हुईं ये सदस्य
इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में शहबाज बदेशा के अलावा सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड थे. कुनिका सदानंद, मालती चहर, अमाल मलिक, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट नाम इस वीक नॉमिनेटेड थे. कम वोट मिलने की वजह से कुनिका सदानंद घर से बेघर हो गई हैं. जाते-जाते उन्होंने तान्या और मालती से सॉरी कहा और बाकी घरवालों के लिए कहा- 'टेढ़े हैं पर मेरे हैं.'
