साक्षी तंवर ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'कहानी घर-घर की' जैसे शोज में काम कर दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई. एक्ट्रेस की लोकप्रियता साउथ इंडस्ट्री में भी काफी है. उन्होंने तमिल टीवी पर 2012 से 2014 तक प्रसारित होने वाले शो 'उल्लम कोल्लई पोगुथाडा' में काम किया था.

दरअसल, हिंदी सीरियल को तमिल में डब किया गया था. बता दें 'उल्लम कोल्लई पोगुथाडा' का टाइटल ट्रैक काफी पॉपुलर हुआ था.साक्षी तंवर ने इस सीरियल के जरिए साबित कर दिया था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती.दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया था.

साक्षी तंवर ने महिलाओं के बीच बनाई अलग पहचान

'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'कहानी घर घर की' के जरिए साक्षी तंवर पूरे देश में पॉपुलर हो गई थीं. कई सालों तक चलने वाले इस डेली सोप्स ने उन्हें औरतों के बीच एक अलग पहचान दिलाई थी.न्यूज 18 तमिल की रिपोर्ट के अनुसार, साक्षी के साथ काम कर चुके राम कपूर ने कहा कि एक्ट्रेस ने छह पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पैसे कमा लिए हैं.

साक्षी की तारीफ करते हुए राम कपूर ने कहा कि वो बेवजह के खर्च नहीं करती हैं.एक्टर ने बताया कि साक्षी समझदारी के साथ इवेंस्ट करती हैं. प्रॉपर्टी में उन्होंने इंवेस्ट किया हुआ है जिसकी कीमत धीरे-धीरे बढ़ रही है.राम कपूर ने बताया कि साक्षी बेहद ही साधारण जीवन जीती हैं.

उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद नहीं है.अपनी कमाई को बचाकर वो दोगुना करने की कोशिश करती हैं. उनकी इस तरह की आदतों की वजह से नेटवर्थ साल दर साल बढ़ा है.बड़े पर्दे पर साक्षी तंवर को खूब प्यार मिला है.साक्षी ने शादी नहीं की है, हालांकि वो मां बन चुकी हैं.एक्ट्रेस ने 45 साल की उम्र में एक बच्ची को गोद लिया था.

