एक्टिंग में महारथ हासिल करने के बाद अब राइटिंग में दुनिया में आगे बढ़ रही हैं 'बालिका वधू'

अविका गौर का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर नामों में से एक है. हसीना ने टीवी से लेकर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर सबको अपना मुरीद बना लिया है. इसके बाद अब 'बालिका वधू' धीरे-धीरे राइटिंग की दुनिया में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं. हाल ही में अविका गौर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि उनकी पहली किताब पब्लिश हो चुकी है.

राइटिंग की दुनिया में 'बालिका वधू' का पहला कदम

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गौर ने अब एक्ट्रेस के साथ ऑथर की भी उपाधि अपने नाम कर ली है. दरअसल अभिनेत्री ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी भी शेयर की है.

टीवी की 'बालिका वधू' ने बताया कि उनकी पहली किताब पब्लिश हो चुकी है और इसी के साथ अब वो ऑथर बन गई है. अपनी पहली किताब के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, 'ऑथर भी बन गई, मेरी पहली किताब ट्रस्ट फॉल अब पब्लिश हो चुकी है. '

इसके साथ ही अविका गौर ने जानकारी दी कि अगर आप उनके इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर उनके बायो में इसकी लिंक दी गई है. इस किताब के जरिए एक्ट्रेस ने प्यार और धोखे के बीच की पतली सी रेखा को अपने अंदाज में रीडर्स के सामने पेश करने की कोशिश की है.

अविका गौर की इस उपलब्धि पर उनके फैंस समेत कई सेलेब्स ने भी बधाई दी है. राइटिंग के सफर में अपने इस पहले पड़ाव को पार करते हुए अविका गौर के चेहरे पर उनकी खुशी को साफ देखा जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Avika Gor (@avikagor)

टीवी और फिल्मों में बनाई खास पहचान

महज 11 साल की उम्र में ही अविका गौर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख दिया था. एक्ट्रेस ने श्श्श... कोई है’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में दमदार परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया.

'बालिका वधू' में उन्होंने छोटी आनंदी का रोल प्ले कर घर–घर अपनी पहचान बनाई थी. इसके बाद उन्होंने साउथ और बॉलीवुड की भी तमाम फिल्मों में अपने एक्टिंग से ऑडियंस की तारीफे अपने नाम कर ली. अब कलर्स के पॉपुलर शो 'पति पत्नी और पंगा' में अविका गौर अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ दर्शकों का दिल जीत रही हैं.