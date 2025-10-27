छठ मैया की भक्ति में डूबे सेलेब्स, अक्षरा सिंह से नेहा-मनीषा तक, देखें खरना की तस्वीरें

आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर से हुई थी. वहीं भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारे इ पर्व पर छठी मैया की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच अक्षरा सिंह से रानी चटर्जी और नेहा मर्दा तक कई अभिनेत्रियों ने अपने इंस्टा अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर अपने त्योहार के जश्न की झलक दिखाई है.

अक्षरा सिंह ने खरना की तस्वीरें की शेयर

अक्षरा सिंह हर साल छठ का त्योहार काफी भक्तिभाव से मनाती हैं और इसकी तस्वीरें भी शेयर करती हैं. इस साल भी एक्ट्रेस ना अपने फैंस को छठ पर्व की बधाई देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में अक्षरा पीली साड़ी में काफी सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं और वे मिट्टी के चूल्हे पर खरना बनाती हुई नजर आ रही हैं. अपनी भक्ति भाव से भरे खरना की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन मे लिखा है, “ उपवास की तपस्या, गुड़-चावल की मिठास यही तो है खरना.”

नेहा मर्दा ने अपने छठ महापर्व सेलिब्रेशन की दिखाई झलक

टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने भी अपने छठ महापर्व के सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस सिंदूर लगाए पर्पल कलर की जरी बॉर्डर वाली साड़ी में सजी हुई बला की खूबसूत लग रही हैं. उन्होंने अपनी पूजा करने से लेकर पति और परिवार संग पोज देने तक कई तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन मे लिखा है, “ सूर्य की दिव्य ऊर्जा और परंपरा की शक्ति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.”

छठ मैया की भक्ति में डूबी मनीषा रानी

मनीषा रानी ने भी सोशल मीडिया पर अपने छठ पर्व की कई तस्वीरें फैंस के लिए शेयर की हैं. मनीषा फोटो में ऑरेंज और ग्रीन कॉम्बिनेशन की साड़ी में काफी सादगी भरे अंदाज में दिख रही हैं. तस्वीरों में वे पूजा करते हुए अर्घ्य देते हुए नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, " ये फेस्टिवल नहीं इमोशन है हम बिहारियों के लिए, जय छठी मैया."

अरविंद अकेला कल्लू ने भी दिखाई छठ सेलिब्रेशन की झलक

अरविंद अकेला कल्लू ने भी सोशल मीडिया पर अपने छठ पर्व मनाने की झलक दिखाई है. तस्वीरों में वे अपनी मां संग नजर आ रहे हैं. उनकी मां खीर बनाती हुई दिख रही हैं जबकि अरविंद फूलों से सजे घर की सीढ़ियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अरविंद ने कैप्शन में लिखा है, " माई हमार छठ करतिया कृपा बनवले रहिह ऐ मैया..जय छठी मैया"

काजल रघवानी भी छठ पर्व के रंग में रंगी

वहीं काजल राघवानी भी छठ मैया की भक्ति में डूबी नजर आईं. उन्होंने लाल साड़ी पहने हुए अपनी तस्वीर शेयर की है. वे मंदिर के सामने बैठी हुई हाथ जोड़े हुए नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को छठ महापर्व की बधाई देते हुए लिखा है, "आप सभी को छठ के इस महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय छठी मइया सबकी मनोकामनाए पूर्ण करें सबको स्वस्थ रखें और हमेशा ख़ुश रखें जय छठी मैया."

आम्रपाली दुबे भी छठ मैया की भक्ति में हुईं लीन

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी छठी मैया की भक्ति में लीन नजर आईं. उन्होंने इंस्टा पर अपनी भक्ति भाव में डूबी तस्वीरें शेयर की हैं. फोटो में एक्ट्रेस येलो कलर की साड़ी पहने खूब सजी धजी नजर आ रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए आम्रपालि ने कैप्शन में लिखा है, " सब कहु के “छठ पूजा” के अत्यंत शुभकामना एवं बधाई, छठी मैया के कृपा हमेशा बनल रहो.जय छठी मैया."