'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

यूट्यूबर अरमान मलिक अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी पायल के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं. जिसे लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 06:20 PM (IST)
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यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम अरमान मलिक सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकत चर्चा में रहते हैं. अब वो  एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में उनके एक व्लॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के कपड़ों पर टिप्पणी करते नजर आए. वीडियो में अरमान ने पायल के पहनावे पर टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

अरमान मलिक का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में अरमान मलिक अपनी पत्नी पायल मलिक से उनके कपड़ों को लेकर बात करते नजर आए. अरमान ने कहा कि उन्होंने पायल के लिए नई नाइटी खरीदी थी, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह टी-शर्ट और हाफ पैंट पहनकर आ गईं. इस पर पायल ने सफाई देते हुए कहा कि वो बच्चे का ध्यान रखने में बिजी थीं.

पायल की बात सुनकर अरमान ने कहा, 'मैं रोज-रोज नहीं लाऊंगा. पहनकर तो दिखाओ मुझे. फिर कहते हैं कि पति प्यार नहीं करता. अगर ऐसे ही लोअर और टी-शर्ट में घूमोगी तो पति कैसे प्यार करेगा? थोड़े महीने में तलाक दे देगा. जितना खुद को ग्रूम और प्रेजेंटेबल रख सकते हो, उतना रखना चाहिए.' अरमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना शुरू कर दी.

ये भी पढ़ेंः फिल्म 'बंटवारा 1947' में बनीं सनी देओल की बेटी, 15 साल की उम्र में करेंगी बड़ा धमाका, जानें कौन हैं खुशी हजारे?

 
 
 
 
 
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यूजर्स का फूटा गुस्सा
अरमान मलिक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, 'अरमान हमेशा पायल की आलोचना करते हैं और कृतिका की साइड लेते हैं. ' वहीं दूसरे ने सवाल उठाते हुए कहा, 'क्या प्यार किसी के लुक्स और कपड़ों पर डिपेंड करता है?' तीसरें ने लिखा, 'वो रह क्यों रही है उसके साथ.' एक और ने कमेंट किया, 'पायल के लिए बुरा लग रहा है.' वहीं किसी ने तंज कसते हुए लिखा, 'खुद टी-शर्ट पहनकर बैठे हैं और दूसरों को सलाह दे रहे हैं.'

टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

 कौन हैं अरमान मलिक?
बता दें, अरमान मलिक, जिनका असली नाम संदीप है, हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं. कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले वो एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे. बाद में उन्होंने दिल्ली का रुख किया और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. अरमान को देशभर में बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने 21 जून 2024 को शुरू हुए 'बिग बॉस ओटीटी 3' में अपनी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ एंट्री की. 

ये भी पढ़ेंः 'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक

अरमान की पहली शादी साल 2011 में पायल ये हुई थी. पहली शादी के बाद, 2018 में उन्होंने पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका से दूसरी शादी कर ली. अरमान और पायल मलिक के चार बच्चे हैं. वहीं, कृतिका से एक बेटा है. 

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Published at : 09 Jun 2026 06:20 PM (IST)
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Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
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