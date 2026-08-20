103 डिग्री बुखार से परेशान देबिना बनर्जी, बेटी की तबीयत भी बिगड़ी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन103 डिग्री तेज बुखार से जूझ रहीं देबिना बनर्जी, बेटी की तबीयत भी बिगड़ी

103 डिग्री तेज बुखार से जूझ रहीं देबिना बनर्जी, बेटी की तबीयत भी बिगड़ी

टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी तेज वायरल बुखार की चपेट में हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बुखार 103 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है और उनकी बेटी में भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 05:57 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देबिना बनर्जी इस वक्त तेज बुखार से जूझ रही हैं. उन्होंने बताया कि वो 103 डिग्री से ज्यादा के वायरल बुखार से परेशान हैं. बुखार दवा लेने के बाद भी बार-बार लौट रहा है. देबिना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी के जरिए ये जानकारी दी. एक्ट्रेस की हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

ये बुखार बहुत जिद्दी है...
देबीना ने लिखा, 'मुंबईवासियों, अपना ख्याल रखें. ये वायरल बुखार बहुत थका देने वाला और जिद्दी है. मेरा बुखार 103 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला गया और दवा के बावजूद बार-बार लौट रहा है. शरीर में दर्द, ठंड लगना, नाक बंद होना, खांसी और स्वाद पूरी तरह गायब हो जाना… अब मेरी बेटी में भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं.' देबिना बनर्जी की दो बेटियां हैं, जिनका नाम लियाना या दिविशा है. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में ये नहीं बताया कि उनकी कौन सी बेटी वायरल के चपेट में आ गई है. 

103 डिग्री तेज बुखार से जूझ रहीं देबिना बनर्जी, बेटी की तबीयत भी बिगड़ी

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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं देबिना बनर्जी 
देबिना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की झलकियां पोस्ट करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पति गुरमीत चौधरी और दोनों बेटियों के साथ बिताए खुशनुमा पलों का एक फोटो एल्बम शेयर किया था. इसमें वर्कआउट सेशन, पिलेट्स और बेटियों के साइकिल चलाने व स्केटिंग सीखने जैसे पारिवारिक पल शामिल थे. उन्होंने लिखा था, 'अलग-अलग पड़ाव, अलग-अलग ताकतें. हम सभी अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ना सीख रहे हैं.'

 
 
 
 
 
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ऐसा रहा देबिना बनर्जी का करियर
देबिना बनर्जी के करियर की बात करें तो वो टीवी इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 'चिड़िया घर', 'खतरों के खिलाड़ी', 'नच बलिए', 'लाफ्टर शेफ्स' और 'पति पत्नी और पंगा' जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया है. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान टीवी शो 'रामायण' से मिली. इसमें उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया था. देबिना पिछली बार कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ़्स 3' में नजर आई थीं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Aug 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Debina Bonnerjee MUMBAI
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