हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअर्जुन बिजलानी पर टूटा दुखों का पहाड़, वाइफ नेहा स्वामी के पिता ने कहा दुनिया को अलविदा

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के ससुर की तबीयत अचानक खराब हो उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करावा गया. जिसकी वजह से अर्जुन और उनकी वाइफ नेहा को दुबई ट्रिप बीच में ही छोड़कर मुंबई वापस आना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Jan 2026 03:02 PM (IST)
अर्जुन बिजलानी पर इन दिनों दुखों का पहाड़ टूट चुका है. क्योंकि, उनके ससुर की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया.बता दें अर्जुन अपनी वाइफ नेहा के संग दुबई ट्रिप पर गए हुए थे. लेकिन, जैसे ही ये खबर उन्हें मिली वो मुंबई वापस आ गए.

आपको बता दें कि अर्जुन अपनी पत्नी और बेटे के संग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दुबई गए थे. न्यू ईयर भी वहीं सेलिब्रेट करने का प्लान था. लेकिन, ससुर की तबीयत के बारे में जानकर एक्टर ने घर वापसी कर ली. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर के ससुर का निधन हो चुका है. हालांकि, अर्जुन ने इस बारे में ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा था.

19 साल की उम्र में अर्जुन के पिता का हो गया था निधन

टेली टक्कर के अनुसार एक्टर की पत्नी नेहा के पिता पिछले दो-तीन दिन से आईसीयू में भर्ती थे. रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन भी अपने ससुर के संग शानदार बॉन्ड शेयर करते थे. बता दें एक्टर जब 19 साल के थे तब ही उनके पिता का निधन हो गया था. ऐसे में उनकी वाइफ के पिता भी उनके लिए पिता की तरह ही थे.

 
 
 
 
 
अर्जुन कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं रही है. उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखने हैं. लेकिन, हमेशा उनका परिवार ही उनका ताकत बना. वहीं, अब इस मुश्किल दौर में एक्टर के फैंस उनके साथ है.

फैंस कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. आपको बता दें एक्टर के लिए 2025 काफी अच्छा रहा. पिछले साल वो राइज एंड फॉल के विनर बने थे. उसके बाद से एक्टर लगातार सुर्खियों में छाए रहे. अर्जुन ने अपने करियर में टीवी के कई टॉप शोज में काम किया है, जिसमें नागिन जैसे सीरियल्स का नाम भी शामिल है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्टर ने कड़ी मेहनत की.

Published at : 01 Jan 2026 03:02 PM (IST)
