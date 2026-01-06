कुंकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. शनिवार और रविवार को ये शो टेलीकास्ट किया जाता है, जिसमें हंसी का तगड़ा डोज देखने को मिलता है. शो के लेटेस्ट प्रोमो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. अर्जुन बिजलानी ने भी शो में एंट्री मार ली है और आते ही वो अभिषेक कुमार को मारने दौड़े.

हालांकि, शो में वो बतौर कंटेस्टेंट नजलर नहीं आए हैं, बलेकि होस्ट के रूप में एंट्री मारी है. मालूम हो 19 दिसंबर को भारती सिंह ने दूसरे बेटे काजू को जन्म दिया. उसके बाद वो मैटरनिटी लीव पर चली गई थीं. कॉमेडियन ने अपने व्लॉग में बताया था कि वो दो एपिसोड की शूटिंग नहीं कर पाएंगी.

अर्जुन बिजलानी के बारे में थी ऐसी चर्चा

उसके बाद नए साल की छुट्टियां होंगी और आगे की 2026 में शूटिंग की जाएगी. ऐसी खबरें थीं कि भारती सिंह की जगह अर्जुन बिजलानी ने ली है और शो में वो होस्ट के तौर पर दिखेंगे. बता दें अर्जुन ने भारती की जगह नहीं ली है और शो में होस्ट के तौर पर नहीं दिखेंगे.

आपको बता दें कि उन्होंने कॉमेडियन की जगह नहीं बल्कि करण कुंद्रा की जगह ली है. तेजस्वी लाफ्टर शेफ्स 3 के नए प्रोमो में बताती हैं कि करण कुंद्रा का शूट है, इसलिए वो नहीं आए हैं. अली उसके बाद पूछते हैं कि करण नहीं आया तो तेजस्वी अकेले कैसे खाना बनाएगी.

इस पर कृष्णा कहते हैं कि उनकी जगह कोई और आएगा. उसके बाद बाइक पर अर्जुन बिजलानी एंट्री मारते हैं. उन्हें देख सारे कंटेस्टेंट्स खुश हो जाते हैं. एक्टर ने कहा,'ऐसा लग रहा है कि मेरी कलर्स में मेरी घर वापसी हो गई है. लोगों का प्यार भी बढ़ता चला जा रहा है.'

फिर इठलाते हुए तेजस्वी ने पूछा,'और ग्लैमर.' तो अर्जुन बोले,'ग्लैमर तो कम होता जा रहा है.' ये सुन एक्ट्रेस उदास हो जाती है. इसके बाद अली गोनी ने कहा कि गैस नहीं जल रही है. अर्जुन ने कहा कि वो आए और गैस बंद हो गई. अभिषेक ने इस पर तंज कसते हुए कहा,'अर्जुन भाई इतना पैसा ले जाते हो, गैस के सिलेंडर के भी पैसे नहीं बचे हमारे शो पर.' इतना सुनते ही एक्टर अभिषेक की तरफ दौड़े और कहा-तेरा शो, तेरा शो कबसे हो गया ये और अंत में कृष्णा उन्हें पकड़ लेते हैं. जिसके बाद अर्जुन उनकी कुटाई करते हैं.

