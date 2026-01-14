करोड़ों की डायमंड रिंग पहनती हैं अर्चना पूरन सिंह, 7 बेडरूम फ्लैट जितनी है कीमत

कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ इन दिनों दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है और इसके कई एपिसोड स्ट्रीम हो चुके हैं. शो में जज की कुर्सी पर नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह सिर्फ टीवी पर ही नहीं, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी फैंस को खूब हंसाती रहती हैं. वह अक्सर शो के बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर करती हैं, जिनमें सेट का मस्ती भरा माहौल देखने को मिलता है.

इस बार अर्चना जब सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक से उनकी वैनिटी वैन में मिलने पहुंचीं, तो बातचीत से ज्यादा एक चीज ने सबका ध्यान खींच लिया, उनकी बड़ी और चमचमाती डायमंड रिंग. जैसे ही रिंग पर नजर पड़ी, मजेदार कमेंट्स और हंसी-मजाक शुरू हो गया. इस पूरे पल की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

वो बहुत अमीर हैं- कृष्णा अभिषेक

इस वीडियो में दिखाया गया है कि अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार, उनके पति परमीत सेठी, दोनों बेटे सभी से पूछते हैं कि आज क्या स्पेशल है. फिर अर्चना उन्हें बताती हैं कि आज कपिल शर्मा के शो की शूटिंग का पहला दिन है. इसके बाद अर्चना फिल्म सिटी जाती हैं, जहां अपनी वैनिटी वैन में तैयार होती हैं. इसके बाद वो कीकू शादरा और फिर कृष्णा अभिषेक के पास जाती हैं. यहां पर कृष्णा की नजर उनकी अंगूठी पर पड़ती है, जिसे देख उनकी आंखें फटी रह जाती हैं. वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वो बहुत अमीर हैं.

7 बेडरूम फ्लैट जितनी है कीमत

इसके बाद वो सेट पर जाती हैं, जहां कपिल शर्मा से लेकर महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी खूब मस्ती-मजाक करते हैं. फिर अर्चना को सुनील ग्रोवर की वैनिटी वैन में देखा जाता है. यहां पर सुनील ने तुरंत कहा कि इस अंगूठी की कीमत मुंबई में 7 बेडरूम फ्लैट जितनी होगी.





इसके बाद वो पूछते हैं कि शो में उनके ऊपर जो मजाक किया जाता है, उससे वो नाराज तो नहीं होती हैं, तो अर्चना ने कहा कि बिल्कुल नहीं. फिर सुनील मजाक में कहते हैं, बस यही तो सुनना चाहते थे.