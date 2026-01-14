नुपूर-स्टेबिन के रिस्पेशन में फुल स्वैग में पहुंचे सलमान खान, सुपरस्टार को देख खुशी से झूमे दूल्हे मिया, वीडियो वायरल
Nupur-Stebin Reception: बीती रात मुंबई में नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने अपनी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने भी फुल स्वैग में शिरकत की.
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने उदयपुर में व्हाइट वेडिंग और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बाद 13 जनवरी, मंगलवार को मुंबई में अपना ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की. वहीं सलमान खान भी न्यूली मैरिड कपल की खुशियों में शामिल हुए. बॉलीवुड के भाईजान की नुपूर और स्टेबिन की रिसेप्शन पार्टी में स्वैग के साथ एंट्री करने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में पहुंचे थे सलमान खान
मंगलवार की रात मुंबई में न्यूली मैरिड कपल स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन के रिसेप्शन में सलमान खान की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए. सुपरस्टार ने स्टाइलिश अंदाज में रिसेप्शन पार्टी में एंट्री की, जहां दूल्हा-दुल्हन ने रेड कार्पेट पर उनका गर्मजोशी के साथ वेलकम किया. वहीं हाल ही में कतर के दोहा में 'दा-बैंग द टूर रीलोडेड' के दौरान सलमान के साथ परफॉर्म करने वाले स्टेबिन सुपरस्टार के आने से बेहद खुश नज़र आए.
वायरल हो रहे एक वीडियो में सिंगर रिसेप्शन में आने के लिए सलमान को थैंक्यू करते हुए लगभग उनके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं ब्लू सूट बूट में डैशिंग लग रहे सलमान खान ने न्यूली मैरिड कपल के साथ कैमरे के लिए खूब पोज़ भी दिए.
कृति सेनन के परिवार संग बातचीत करते दिखे सलमान
नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन पार्टी में सलमान खान ने न्यूली वेड कपल संग पोज ही नहीं दिए बल्कि वे कृति सेनन और उनके परिवार संग खूब मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आए. भाईजान का ये जेस्चर फैंस के दिलों को छू रहा है.
स्टेबिन-नूपुर के मुंबई रिसेप्शन में यूलिया वंतूर भी पहुंचीं
सलमान अकेले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं थे जो नूपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में पहुंचे थे. उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड, यूलिया वंतूर भी रिसेप्शन में पहुंचीं थीं. इस दौरान यूलिया साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पैप्स के लिए खूब तस्वीरें भी क्लिक कराई.
वहीं रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, नेहा धूपिया, मौनी रॉय, दिशा पटानी, अंकिता लोखंडे, हिना खान और ईशा मालविया सहित कई अन्य फिल्म और टेलीविजन हस्तियां भी इस समारोह में शामिल हुईं।
