Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'अनुपमा' एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ऐसे मनाएंगी जन्माष्टमी, कृष्ण की इस सीख को जिंदगी में उतारने की करती हैं कोशिश

'अनुपमा' एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ऐसे मनाएंगी जन्माष्टमी, कृष्ण की इस सीख को जिंदगी में उतारने की करती हैं कोशिश

अद्रिजा रॉय परिवार के साथ जन्माष्टमी मनाती हैं और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की कोशिश करती हैं. उन्होंने मेहनत, विश्वास और सही फैसले लेने को जरूरी बताया.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 03 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी शो 'अनुपमा' में नजर आ रही एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय इस साल जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साहित हैं. वह शो में राही के किरदार में नजर आ रही हैं. उनके लिए जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि परिवार के साथ समय बिताने, पूजा-पाठ करने और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी से जोड़ने का भी मौका है.

उन्होंने बताया कि वह इस खास दिन को अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करती हैं. वह त्योहार का आनंद लेने के साथ-साथ कुछ समय प्रार्थना में बिताती हैं और कोशिश करती हैं कि कृष्ण की कही बातों के असली मतलब को अपनी जिंदगी में भी उतार सकें.

परिवार संग मनाती हैं जन्माष्टमी

आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में अद्रिजा ने जन्माष्टमी मनाने के अपने तरीके के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ''मुझे परिवार के साथ यह त्योहार मनाना अच्छा लगता है. मैं किसी बहुत मुश्किल या लंबे रीति-रिवाज का पालन नहीं करतीं लेकिन जन्माष्टमी के लिए समय जरूर निकालती हूं. मेरे लिए इस दिन का माहौल, प्रार्थना और परिवार के साथ रहना ही सबसे खास बात है. त्योहार को मनाने के साथ-साथ उससे जुड़े अर्थ को समझना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें:-'जन नायकन' बनी वर्ल्डवाइड कॉलीवुड की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन

कृष्ण की सीख पर करती हैं अमल

''भगवान कृष्ण के उपदेशों में से जिस बात को अद्रिजा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनाने की कोशिश करती हैं, वह है बिना नतीजे की चिंता किए अपना सर्वश्रेष्ठ देना. उन्होंने कहा, ''इंसान हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन वह अपनी मेहनत और कोशिश को जरूर कंट्रोल कर सकता है. इसलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने और पूरी मेहनत करने की कोशिश करती हूं.

अगर नतीजा अच्छा आता है तो मुझे खुशी होती है लेकिन अगर चीजें मेरी मुताबिक नहीं होतीं तो मैं उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूं.''अद्रिजा ने कहा, ''मेरी जिंदगी में भी ऐसे मौके आए हैं, जब मुझे आसान और सही रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़ा. कई बार आसान विकल्प आकर्षक लगता है लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि कुछ सही नहीं है, तो आपको उसकी आवाज सुननी चाहिए. भले ही उस समय सही फैसला लेना मुश्किल लगे लेकिन बाद में इंसान अपने फैसले को लेकर खुद के बारे में बेहतर महसूस करता है.

''उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि कृष्ण की कहानी की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यह है कि जिंदगी में मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता. हर किसी की जिंदगी में कठिन समय आता है लेकिन ऐसे समय में विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है कई बार इंसान को यह पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उसे भरोसा रखना चाहिए कि आने वाला समय बेहतर हो सकता है.

कृष्ण की खूबी से होती हैं प्रेरित

''जब आईएएनएस ने उनसे पूछा कि भगवान कृष्ण की कौन-सी खूबियां उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं, तो उन्होंने कहा, ''लोगों को समझने और उनकी जरूरत के हिसाब से उनका साथ देने की कृष्ण की खूबी मुझे काफी प्रेरित करती है.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग में तबाही, बिक गए 1 लाख से ज्यादा टिकट, जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 03 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Adrija Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 'तारक मेहता' की सोनालिका ने फ्लॉन्ट की साड़ी, वायरल फोटोज
न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 'तारक मेहता' की सोनालिका ने फ्लॉन्ट की साड़ी, वायरल फोटोज
टेलीविजन
KBC 18 में 12.50 लाख के सवाल का जवाब नहीं दे पाई स्कूल प्रिंसिपल, आप जानते हैं सही उत्तर?
केबीसी में 12.50 लाख के सवाल पर अटकीं स्कूल प्रिंसिपल, आप जानते हैं सही उत्तर?
टेलीविजन
'टीवी इंडस्ट्री की आंटियां...', हिना-रुबीना के कमेंट पर फूटा आसिम रियाज का गुस्सा
हिना-रुबीना पर फूटा आसिम रियाज का गुस्सा, कह दी ये बड़ी बात
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में यूट्यूबर नीतीश राजपूत की एंट्री? सलमान खान के शो में मचाएंगे धमाल
'बिग बॉस 20' में यूट्यूबर नीतीश राजपूत की एंट्री? सलमान खान के शो में मचाएंगे धमाल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: मथुरा 2027 चुनाव का सबसे बड़ा दांव? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election
Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Ramayana Part 1 के Climax में होगी Sunny Deol के Hanuman की सरप्राइज एंट्री? बड़ा अपडेट
Hanuman Ansh ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, छोटे बजट में 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई!
Gandhari EXCLUSIVE: Taapsee Pannu ने Fake Box Office और Quality Content पर खुलकर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
क्रिकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट; देखें वीडियो
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
ऑटो
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget