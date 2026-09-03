'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग में तबाही, 1 लाख से ज्यादा बिक चुके हैं टिकट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग में तबाही, बिक गए 1 लाख से ज्यादा टिकट, जानें- कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग में तबाही, बिक गए 1 लाख से ज्यादा टिकट, जानें- कलेक्शन

Mirzapur The Movie Advance Booking Collection: 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज में अब बस चंद घंटे बचे हैं. उससे पहले इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्री सेल में करोड़ों कमा लिए हैं जिससे इसकी बंपर ओपनिंग की पूरी उम्मीद है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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'मिर्जापुर द मूवी' इस शुक्रवार यानी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इससे पहले ये ओटीटी पर बतौर वेब सीरीज भौकाल मचा चुकी है. ऐसे में इस ब्लॉकबस्टर सीरीज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है.

'मिर्जापुर द मूवी' को अब तक प्री सेल में उम्मीद से बेहतर रिस्पॉन्स मिला है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर डाली है.

'मिर्जापुर द मूवी' की कैसी है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'मिर्जापुर द मूवी' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट काफी शानदार है. इस फिल्म को फर्स्ट डे देखने के लिए लोगों मे काफी होड़ मची हुई है. जिसके चलते इसके अच्छी खासी प्री सेल हो चुकी है.

  • सैकनलिक के आंकड़ों के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' के अभी तक हिंदी 2डी फॉर्मेट में 1 लाख 34 हजार 58 टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.
  • वहीं तेलुगु में इसके 2 डी फॉर्मेट में अभी तक 312 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है.
  • इसी के साथ देश भर में फिल्म के फिलहाल 1 लाख 34 हजार 370 टिकटों की प्री सेल हुई है.
  • जिससे इस फिल्म ने बिना ब्लॉक सीटों के प्री सेल में 3.8 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
  • वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अभी तक 6.03 करोड़ कमा लिए हैं.

'मिर्जापुर द मूवी' के पास एडवांस बुकिंग के लिए आज का दिन भी बचा है. रात कर इसके प्री सेल कलेक्शन में काफी तेजी आने की उम्मीद है.

 

 
 
 
 
 
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कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? 
'मिर्जापुर द मूवी' के प्री-सेल्स के ट्रेंड को देखते हुए, उम्मीद है कि फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से कहीं बेहतर होगी. ये एक सोलो रिलीज है और इसे छुट्टियों (जन्माष्टमी) का फायदा भी मिलेगा, जिससे इस क्राइम थ्रिलर की शुरुआत धमाकेदार होने की पूरी पॉसिबिलिटी है. ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 15 करोड़ नेट से ओपनिंग कर सकती है और अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो इसके 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने की भी पूरी उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

'मिर्जापुर द मूवी' स्टार कास्ट
'मिर्जापुर द मूवी' के लिए मेकर्स ने ओरिजिनल स्टार कास्ट को वापस बुलाया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग, शीबा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, कुलभूषण खरबंदा, अभिषेक बनर्जी और अन्य शामिल हैं. कास्ट में शामिल होने वाले कुछ नए चेहरों में रवि किशन, मोहित मलिक, सुशांत सिंह, जितेंद्र कुमार, सोनल चौहान और अन्य हैं. 

'मिर्जापुर द मूवी' कब हो रही रिलीज
डायरेक्टर गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को रिलीज हो रही है. फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी इसके प्रोड्यूसर हैं. अगर ये फिल्म बड़े पर्दे पर सफल रहती है, तो और भी ओटीटी शो को पूरी तरह से थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों में बदलते देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'टॉक्सिक' की कमाई को लगा झटका, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट

Published at : 03 Sep 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION मिर्जापुर: द फिल्म
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