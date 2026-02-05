अनुपमा में अब तक आपने देखा कि वसुंधरा कोठारी का गुरूर टूट चुका है. वसुंधरा को ये बात समझ आ गई है कि अनुपमा बहुत सच्ची और अच्छी है. ऐसे में उसने अब अनुपमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है. वो खुद शाह हाउस जाकर अनुपमा से माफी मांगती है.

इतना ही नहीं वसुंधरा ये भी कहती है कि अब वो परी को बहू का दर्जा देने के लिए तैयार है. इस बात को सुन अनुपमा इमोशनल हो जाती है. वहीं, पराग शाह परिवार के लोगों को अपने घर आने के लिए कहता है. वो कहता है कि वसुंधरा के जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन करेगा.

वसुंधरा करेगी अनुपमा को सपोर्ट

अनुपमा में इस बीच कई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं.अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेरणा भी वसुंधरा के जन्मदिन में जाने की कोशिश करने वाली है. हालांकि, वसुंधरा उस पर भड़क जाएगी. लेकिन, इस दौरान प्रेरणा को अनुपमा सपोर्ट करेगी. इस बार पूरे परिवार के सामने अनुपमा की वसुंधरा जमकर तारीफ करेगी.

वसुंधरा कहती है कि अनुपमा की सच्चाई ने उसके परिवार को बचा लिया.वरना रजनी तो सब बर्बाद कर देती. वहीं, तोषु और किंजल भी कोठारी हाउस जाने से कतराते हैं. दोनों कहते हैं कि जब-जब कोठारी हाउस जाते हैं हम लोग किसी ना किसी बात पर बेइज्जती जरूर होती है.

राही और प्रेम करेंगे रोमांस

जल्द ही पराग अपने परिवार के साथ मिलकर वसुंधरा के जन्मदिन की तैयारी करेगा. इस दौरान बा के लिए प्रेम केक बनाने वाला है. राही वहीं घर के बाकी सभी काम निपटाएगी. प्रेम और राही को इस दौरान रोमांस करने का मौका मिल जाएगा. परी इसी बीच अनुपमा और बाकी परिवार के लोगों के संग कोठारी हाउस पहुंच जाएगी.

अनुपमा का इस दौरान भव्य स्वागत भी होगा. परी को पराग अपनी बेटी कहने वाला है.पराग और ख्याति बा और बापूजी बनने वाले हैं. वहीं, राही मौका मिलते ही अनुपमा बनने वाली है और परिवार को 25 पन्नों का भाषण सुनाने वाली है.इसी बीच प्रेम को राही कहेगी कि वो मां नहीं बनना चाहती. इन बातों को वसुंधरा सुन लेती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है. वसुंधरा कहती है कि मां ने इतने अच्छे से सबकुछ संभाल रखा है और बेटी सबकुछ बिगाड़ने में लगी हुई है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: 'किस किसको प्यार करू 2' से 'द राजा साब' तक, इस फ्राइडे ओटीके लिए परफेक्ट रहेगी लिस्टटी पर नई-फिल्में- सीरीज मचाएंगी तहलका, वीकेंड