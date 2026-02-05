Friday OTT Release: 'किस किसको प्यार करू 2' से 'द राजा साब' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर नई-फिल्में- सीरीज मचाएंगी तहलका, वीकेंड के लिए परफेक्ट रहेगी लिस्ट
Friday OTT Release 6th February: इस फ्राइडे को ओटीटी पर कई धमाकेदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके वीकेंड की वॉच लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम परफेक्ट हैं.
अगर आपके लिए परफेक्ट वीकेंड का मतलब घर पर रहकर नई कहानियां देखना है, तो इस शुक्रवार की ओटीटी लिस्ट में आपके लिए बहुत कुछ है. बड़े बजट की तेलुगु एंटरटेनर और कई लेयर्स वाली इंटरनेशनल थ्रिलर से लेकर डॉक्यूमेंट्री और दिल को छू लेने वाले कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा तक, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार को कई तरह के कंटेंट वाली फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. चलिए फिर वीकेंड की वॉचलिस्ट को परफेक्ट बनाने के लिए इस फ्राइडे, 6 फरवरी को ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.
द राजा साब
द राजा साब में प्रभास ने लीड रोल प्ले किया है, ये फिल्म एक तेलुगु भाषा की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी है जो राजू (प्रभास स्टारर) नाम के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है. राजू अपने बहुत पहले खोए हुए दादा, कनकराजु (संजय दत्त) को ढूंढने के लिए एक रोमांचक सफ़र पर निकलता है. लेकिन, उसकी जर्नी में उस समय एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि उसके दादा जंगल के बीच एक भूतिया पुश्तैनी हवेली में रहते हैं. क्या राजू हवेली में बिछाए गए खतरनाक जालों से बच पाएगा? इसे जानने के लिए आपको द राजा साब देखनी होगी. बता दें कि ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 6 फरवरी, शुक्रवार को रिलीज हो रही है.
किस किसको प्यार करू 2
किस किसको प्यार करू 2 एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये मोहन शर्मा (कपिल शर्मा स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड के पिता की मंज़ूरी पाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेता है. लेकिन, कई मज़ेदार गड़बड़ियों की वजह से उसकी शादी तीन अलग-अलग धर्मों की तीन महिलाओं से हो जाती है, जिससे आखिरकार मोहन की ज़िंदगी में अफरा-तफरी मच जाती है. हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एक पुलिस ऑफिसर इन धोखे वाली मल्टी-मैरिज केस की जांच शुरू करता है. ये फिल्म फ्राइडे, 6 फरवरी को रिलीज हो रही है.
शबद: रीत और रिवाज़
शबद: रीत और रिवाज़ एक कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा है जो घुप्पी नाम के एक टीनएजर के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे हकलाने की आदत है और वह फुटबॉलर बनना चाहता है. हालांकि, उसके पिता चाहते हैं कि वह उनके नक्शेकदम पर चले और रागी सिंगर बने. यह सीरीज़ पिता और बेटे के रिश्ते पर फोकस करती है, साथ ही बेटे के सपनों और पिता की उम्मीदों के बीच के टकराव को भी दिखाती है. ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म इस शुक्रवार को जी5 पर रिलीज होगी.
सल्वाडोर
यह स्पेनिश भाषा की एक्शन थ्रिलर एक एम्बुलेंस ड्राइवर सल्वाडोर एगुइरे (लुइस तोसर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी दुनिया तब उलट-पुलट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक नियो-नाज़ी ग्रुप में शामिल हो गई है. उसके फैसले को समझने और उसे बचाने की कोशिश में, वह नफरत और हेरफेर की खतरनाक दुनिया में घुसने का फैसला करता है. सल्वाडोर ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस फ्राइडे को रिलीज हो रही है.
जैज सिटी
1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान सेट, यह बंगाली हिस्टोरिकल थ्रिलर जिमी (आरिफिन शुवो) नाम के एक धोखेबाज की ज़िंदगी की कहानी है, अपने अतीत से बचने की कोशिश में, वह इंटरनेशनल जासूसी और पावर स्ट्रगल के जाल में फंस जाता है, यह 10-एपिसोड की सीरीज़ कोलकाता के एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जैज़ क्लब में सामने आती है, जहां म्यूज़िक क्रांति के लिए बैकग्राउंड का काम करता है. ये सीरीज सोनी लिव पर इस फ्राइडे को रिलीज होगी.
क्वीन ऑफ़ चेस
यह डॉक्यूमेंट्री जूडिट पोल्गार पर स्पॉटलाइट डालती है, एक ऐसा नाम जिसने शतरंज के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया. क्वीन ऑफ़ चेस दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र महिला के तौर पर उनके राइज की कहानी बताती है. आर्काइव फुटेज और इंटरव्यू के ज़रिए, यह फ़िल्म गैरी कास्पारोव के साथ उनकी ज़बरदस्त राइवलरी को फिर से दिखाती है और बताती है कि कैसे उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले खेल में पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी. ये इस फ्राइडे को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.
फाइंडिंग हार्मनी: ए किंग्स विजन
केट विंसलेट द्वारा नैरेट की गई यह डॉक्यूमेंट्री किंग चार्ल्स III की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लंबे समय से चली आ रही कमिटमेंट को दिखाती है. दशकों की फुटेज का इस्तेमाल करके, यह फिल्म अलग-अलग महाद्वीपों में चल रहे प्रोजेक्ट्स को दिखाती है और राजा के इस विश्वास को दर्शाती है कि प्रगति और प्रकृति को एक साथ रहना चाहिए. इसे इस शुक्रवार से अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
