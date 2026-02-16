रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. इसी वजह से ये शो टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर आ गया है.ऐसे में मेकर्स की पूरी कोशिश है कि शो लिस्ट में नंबर वन पर ही बना रहे. पिछले दिनों शो में कीर्ति और कपिल का ट्रैक दिखाया जा रहा था, जो अब खत्म हो चुका है.

लेटेस्ट ट्रैक में देखने को मिल रहा है कि अनुपमा अब शाह हाउस जाने की प्लानिंग कर रही है.इसी बीच प्रेरणा भी अपना बैग लेकर आती है और कहती है कि वो भी अनुपमा के साथ रहने जाएगी. लेकिन, माही और गौतम कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम जाने की प्लानिंग कर रही हो.

प्रेरणा को धमकी देती है राही

राही भी प्रेरणा पर रहने के लिए दवाब बनाने लगती है. ऐसे में प्रेरणा कहती है, ठीक है मैं रह जाती हूं.जाते-जाते प्रेरणा को अनुपमा कहती है कि ध्यान से रहना ये घर भी किसी और का है और ये गृहस्थी भी किसी और की है.उसके बाद अनुपमा शाह हाउस चली जाती है.

उधर, दिवाकर के साथ पाखी अपनी शादी के सपने सजाती रहती है.लेकिन, दिवाकर उसे अपने जाल में फंसा रहा होता है.दूसरी तरफ अनुपमा अब बापूजी को लेकर दिल्ली जाती है, उनके दोस्तों से मिलवाने.अनुपमा और बापूजी के फ्लाइट की टिकट अंश करवाकर देता है.इधर, तोषू और पाखी को किंजल खूब सुनाती है.

वो कहती है कि बापूजी अपने पेंशन का पूरा पैसा इस घर के खर्च के लिए दे देते हैं और तुम लोग उनको पैसे नहीं दे रहे, बल्कि छुपाकर भाग रहे हो. दिल्ली पहुंचकर बापूजी अपने एक दोस्त का बुरा हाल देखते हैं, जिसे देख वो काफी परेशान हो जाते हैं.उनका दोस्त अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आता है. बापूजी इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं.

ये भी पढ़ें:-Rashmika-Vijay Wedding: शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, कैजुअल लुक ने खींचा ध्यान