Rashmika-Vijay Wedding: शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, कैजुअल लुक ने खींचा ध्यान
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. कहा जा रहा है कि कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है. इसी बीच दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर पिछले कई महीनों से खबरें आ रही हैं कि फरवरी में दोनों सात फेरे लेने वाले हैं. इसी बीच अब जब दोनों एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए तो ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई.
Published at : 16 Feb 2026 10:03 AM (IST)
