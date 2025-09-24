रुपाली गांगुली का शो अनुपमा इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. आए दिन शो में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. शो में अभी तक देखने को मिला कि ख्याति अपने परिवार के सामने सारी सच्चाई बता देती है. उसके बाद पराग उसे घर छोड़ने के लिए कहता है.

इसी बीच राही को भी अपनी गलती का एहसास होता है. वो ख्याति को खरीखोटी सुनाती है. अनुपमा में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शाह हाउस में मातम फैल जाएगा. अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा के घर में चोर घुस जाएगा. अनुपमा अपने घर में किसी का साया देख क्रिकेट का बल्ला उठा लेगी.

तोषु को मारेगी अनुपमा

वहीं, किंजल का भी सारा समान गायब होने वाला है. अनुपमा को जल्द ही पता चलेगा कि उसके घर में जो घुसा है वो कोई और नहीं तोषु है. तोषु ने अपने घर का खाना तक चुरा लिया होता है. तोषु को अनुपमा एक बार फिर खूब मारने वाली है. वहीं किंजल भी तोषु को कोसती हुई दिखेगी.

सदमे जाएगी अनुपमा

दूसरी तरफ डांस रानीज भी मुंबई लौटने का फैसला कर लेंगी. इस दौरान अनुपमा को पता चलने वाला है कि देविका की तबियत खराब हो रही है. जैसे ही अनुपमा को पता चलेगा कि देविका को कैंसर है तो वो सदमे में चली जाएगी. वो देविका को बचाने के लिए जान लगा देगी. देविका की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे अनुपमा लंबे वेकेशन पर लेकर जाएगी.

किंजल और प्रार्थना इस दौरान अनुपमा और देविका के संग खूब मस्ती करने वाले हैं. इस बीच तोषु की वजह से अनुपमा के साथ एक बार फिर से बड़ा हादसा होगा. ऐसे में किंजल और तोषु एक बार फिर आमने-सामने खड़े होंगे. रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना भी एक हादसे का शिकार होगी. ऐसे में जल्द ही प्रार्थना का मिसकैरेज हो जाएगा. बच्चे को खोने के बाद प्रार्थना और अंश को गहरा सदमा लेगा.

