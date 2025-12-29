रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' का इन दिनों टीआरपी में बुरा हाल है. ऐसे में मेकर्स शो को नंबर वन पर लाने के लिए तमाम मेहनत कर रहे हैं. पिछले दो हफ्तों से ये शो नंबर दो पर आ रहा है. इस बार 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने 'अनुपमा' की हालत खराब कर दी है.

ऐसे में एक बार फिर से शो की कहानी में बदलाव देखने को मिल रहा है. शो में अब तक आपने देखा अनुपमा चॉल के लोगों के संग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है. यहां प्रेरणा की एंट्री होती है और वो अनुपमा को केक खिलाती है. उसके बाद सबके सामने ही प्रेरणा अनुपमा के हाथ के खाने की खूब तारीफ करती है.

वहीं, रजनी के घर राही को कुछ ठीक नहीं लगता है. वो घर पहुंचते ही अनुपमा को रजनी से बचकर रहने की सलाह देती है. राही को अनुपमा कहती है कि वो भी लोगों से धोखा खा खाकर थक गई है. राही इसी बीच कहती है कि जब तक वो और प्रेम पेपर्स को नहीं पढ़ लेते अपनी मां को साइन नहीं करने देगी.

ईशानी का सपना होगा चूर

इसी बीच अनुपमा में खूब तमाशा होने वाला है. शो में अब कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे ईशानी स्टार बनने से पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी. अपनी मां पाखी की बातें सुन ईशानी नए काम के तलाश में निकल जाएगी. जहां ईशानी ऑडिशन देने पहुंची है वहां अचानक अफरातफरी मच जाती है.

हालांकि, ईशानी यहां से नहीं भाग पाती है. ईशानी को इसी बीच पता चलता है कि यहां पुलिस की रेड पड़ी है और वो गलत लोगों के चुंगल में फंस चुकी है. ईशानी इस बात को जान बुरी तरह से घबरा जाती है. ईशानी को जल्द ही पुलिस जिस्मफरोशी के जुल्म में अस्पताल लेकर जाएगी.

दूसरी तरह भारती और वरुण की शादी की अनुपमा तैयारी कर रही होती है. बारात निकलने से पहले अनुपमा को पता चलने वाला है कि ईशानी गायब हो चुकी है. उसके बाद ईशानी की तलाश में अनुपमा निकलने वाली है. हालांकि, फिर से अनुपमा की मदद कर रजनी उसकी नजरों में अच्छी बनने वाली है.

